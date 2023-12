La originaria de Monterrey, pero saltillense por adopción, es “full time” si de tiro deportivo se trata. Cada día se entrega a la disciplina en la práctica, el estudio y lo mental. No hay otra opción si se quiere tomar esto en serio, si el máximo sueño es ser la número uno en el ranking mundial.

“Si me quiero dedicar a esto, si quiero empezar a tirar, me lo quiero tomar en serio ”, fueron las palabras de Gabriela a su papá.

Ahí fue cuando realmente el compromiso empezó a tomar forma, el interés no iba a quedarse como un hobby más.

Al año siguiente, en 2013, ya la consumía la curiosidad, pero el deseo no terminaba por esclarecerse. En un viaje a Atlanta, Estados Unidos, para una práctica a la que acudió su papá, uno de los entrenadores la invitó a tomar la escopeta y le propuso enseñarle algunas técnicas, al menos para que no se aburriera durante ese verano.

“Me costó mucho eso, creérmela. Decirme que sí puedo, que soy capaz. Entonces pude romper el caparazón que tenía” , comenta Gabriela, recordando que toda su perspectiva cambió cuando decidió que no necesitaba la aprobación de nadie, más que de ella misma.

Con el tiempo, Gabriela tuvo su propia escopeta y se enfrentó a los retos deportivos. Los primeros acercamientos no fueron sencillos. La experiencia, los tropiezos propios y creerse capaz, transformaron a la niña cabizbaja e intimidada por sus oponentes, en una ganadora y conquistadora de podios.

En los últimos años, la tiradora ha tenido que buscar prácticas fuera de México, por un tema de desabasto de los cartuchos que utiliza. Eso la ha obligado a estar fuera de casa, lejos del núcleo familiar. Pero no importa si hay que salir a prepararse a Italia o Estados Unidos, donde estén las posibilidades y los retos, ahí va a estar ella.

Hoy la joven de 26 años tiene una Licenciatura en Psicología Clínica y cursa una Maestría en Psicoterapia Cognitivo Conductual . Cuando no está enfocada en lo académico, se entrega al tiro deportivo, que claro, también implica sentarse a analizarlo, no solo practicarlo.

La meta inicial y el legado familiar se consolidaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 . Gabriela lo había logrado, pasó de ser espectadora a protagonista. Ahora su papá y su familia la observaban desde las gradas. Aquella mujer que de niña no había destacado en algo, ahora representaba a un país, y mejor aún, regresaba a casa con medallas en el cuello.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 son el siguiente gran objetivo. No se trata de replicar lo de Tokio, va por la superación, va por todo. Los boletos ya están en la maleta. Falta seguir preparándose, y ya lo hace con todas sus armas. Pero no nos referimos a la escopeta, sino a su fuerza mental y física.

Gabriela es creyente de que no hay nada que el trabajo no pague, ya ha recibido recompensas por ello. Tanta es la pasión, que aquí no hay horas extra.