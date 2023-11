Daniela Fernanda Espinoza Ibarra es bilingüe. Pero no en el sentido tradicional. No a lo mainstream.

Sin embargo, descubrió que no era suficiente. “Era mucho más que eso, era un idioma por completo, muy amplio, muy vasto”.

La respuesta está diez años en el pasado, en las vacaciones de verano de Dany antes de entrar a la Escuela Normal Regional de Especialización (ENRE) . Se interesó por una materia en particular: Educación Especial. Buscó un poco de información, le puso esfuerzo y tal: para el primer día de clases ya sabía el alfabeto de la LSM.

Su acercamiento al tema trajo consigo una revelación: su abuela es sorda. ¿Cómo pudo ser esto una suerte de epifanía? Pues es que si la chica nunca lo notó es porque su abuela puede leer los labios y no tiene alteraciones en el lenguaje, debido a que perdió la audición cuando ya podía hablar.

Después supo de más familiares sordos. Y todo encajó de pronto. “La Lengua de Señas iba a llegar a mi vida de una u otra manera. Estaba destinado que la aprendiera”.

El tema es que no todo era prometedor. Este recuerdo es de 2013, cuando no existía formación profesional especializada y los contenidos en Internet eran limitados. La mayoría de los videos relacionados en YouTube eran proyectos escolares de preparatorias y universidades de Estados Unidos. Lo más cercano en español era el Festival Nacional de la Canción en Lengua de Señas, del cual Dany memorizó todas las composiciones.

La inquietud y la falta de respuestas la llevó a compartir estas situaciones con un maestro de la carrera que también era sordo y fue su puente hacia más personas sin audición. Fue en la escuela también donde realizó prácticas con niños de entre 7 y 10 años con esta discapacidad.

Y aunque el camino parece hasta este punto demasiado claro, las cosas cambiaron cuando cursaba el tercer año de la ENRE, ya que Daniela decidió cambiarse a la facultad de medicina en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) de donde se graduó como médico cirujano.

Mientras tanto, hoy, la discapacidad en México continúa siendo un tema tabú en el que Dany considera que la comunidad Sorda lleva varias décadas siendo invisibilizada.

Tan solo en Saltillo, se tiene registro de 4,500 personas sordas y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay alrededor de un millón 200 mil en el país. Sin embargo, no es un dato certero, pues no se contabilizan en el censo los casos de discapacidad auditiva por vejez, ni a quienes no han recibido diagnóstico.

“Es necesario que se les otorgue un espacio y se les respete. Son una comunidad con características únicas en cuanto a costumbres, ideales e idiosincrasia y nos puede aportar mucho a la sociedad. Es importante acercarnos a aprender. Son personas que se han visto muy limitadas en oportunidades y quizás estas no han existido porque no tenemos el conocimiento de cómo crearlas”, explica.

Pero no es sencillo. Cuando alguien se alza para lograr un cambio, por muy necesario que sea, los cuestionamientos y la incredulidad también se le levantan para sujetar a esos agentes de cambio, como anclas que pretenden frenar el progreso. Daniela los sintió en sus tobillos al intentar abrir brecha para la gente sorda:

“’Tú no eres nadie, tú no tienes título, no puedes hacerlo’. Esos fueron los primeros comentarios que recibí”, recuerda.

Sin embargo, su amor y pasión hacia la LSM, su dedicación y su constancia le permiten elevarse. “Más allá de mi edad, yo creo que ha sido el trabajo duro”, asegura.