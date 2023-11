No es una persona común. A sus 23 años, Luis Leonardo Bustos Valdés se maravilla como si todo lo viera por vez primera. Y no teme en compartir el asombro. Porque todo en él es carisma, amabilidad y gentileza. Le gusta que el sol le dé en la cara y mirar con ligereza hacia el atardecer y decir qué bonito se ve todo desde aquí, nunca había visto la ciudad así, me gusta, me gusta mucho. Y sonríe transparente, aesthetic as fuck , en un símil con el logo de su canal de YouTube (se parece a los rage comics que dominaron internet hacia 2010), donde más de 1 millón 850 mil personas ven su contenido.

No es una persona común. My dear cyberchild, Luis, aunque empezó como muchos: en los años de infancia, en la adolescencia, soñando, admirando, imitando. Pertenece a esa generación en donde la pantalla de la computadora y los teléfonos ya eran la nueva televisión. Por eso se acuerda de sus ídolos de entonces, esos a quienes llama con toda formalidad la primera escuela, antes de que la palabra influencer fuera tan mainstream. Porque en Luis se nota la disciplina y la técnica de lo que hace. Le sabe al lore . Y por eso menciona a Werevertumorro, a Héctor Leal, a Yayo Gutiérrez y al gran Morfo, Morfológico, Morfosaurio, el irreverente entre los irreverentes, su GOAT su MVP .

No es una persona común. Porque apenas a sus 10 años, inspirado por las personas que veía y al darse cuenta de que subir videos era gratis, improvisó un trípode con un palo, cinta y plastilina, acomodó un celular como pudo, y comenzó a grabarse. Filmándose a escondidas porque le daba vergüenza que sus papás lo vieran. Sin decirle a sus amigos en la escuela porque la cosa no inspiraba como ahora, sino que a muchos les daba cringe. Hablando de temas cotidianos. Editando por pura intuición. Quizá no lo supo entonces, quién se da cuenta realmente de los momentos de inflexión cuando ocurren, pero ahí empezó su carrera. Una en la que duró dos años sin mostrar la cara, a veces usando loquendo. Una en la que ya lleva 13 años, de la cual obtiene ingresos, que le permitió independizarse, viajar, dar conferencias. He’s, really living the dream of a generation.

No es una persona común. Pero sí el youtuber con la comunidad más grande de Saltillo. Y lo ha logrado subiendo bromas, anécdotas de su vida personal, o como él dice, “cosas random”. Lo ha logrado siendo él, simplemente él, porque el único algoritmo inalterable es la autenticidad. Y para nada es un accidente. Podría incluso decirse que lo pensó desde el inicio, cuando vio que todos los creadores tenían una frase él también pensó en algo que definiera su esencia. Eligió: “lo simple es la gracia”. Y bueno, basta con decir que la imagen de portada de su canal es una parodia pop del fresco renacentista más famoso de Miguel Ángel. En vez de Adán hay una especie de Derp, just chilling, con su teléfono y lo que aparenta un vaso con refresco, cómodamente sentado en un puff. En vez de un Dios anciano y grumpy, un mono sonriente. Los están más o menos apuntan entre sí, pero no se llegan a tocar porque en medio del todo un sol todo cute con carita sonriente, el logo de la plataforma de videos y el nombre que le da forma a todo este proyecto: VlogsPaper”.