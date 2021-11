A la baja sesiones de terapia en el Cesame; por el COVID

Los servicios de salud más demandados por los pacientes del Centro Estatal de Salud Mental (Cesame), de acuerdo con el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral de Coahuila (ISSSREI), han sido las sesiones de terapia física y social.

En 2019 este centro había brindado 33 mil 613 sesiones de terapia, mientras que en 2020 se emitieron solo 10 mil 905 atenciones, y al corte del primero de octubre del 2021 la cifra bajó 25 por ciento, con apenas 8 mil 681 sesiones de terapia física y social.

David Salazar, subdirector del Centro Estatal de Salud Mental, adjudicó la reducción de citas y sesiones a la temporada de pandemia, cuando la entidad se colocó en semáforo rojo epidemiológico.

“En el momento en que empezó la pandemia nos dijeron que teníamos que resguardarnos, además de no hospitalizar a nadie, pero esto no pudo ser posible porque si tenemos a un paciente a punto del suicidio lo tenemos que hospitalizar.

“Sí hubo una baja y fue todo el 2020 hasta septiembre de este año, cuando empezaron a repuntar las solicitudes psiquiátricas”, sostuvo.

Salazar González señaló que el encierro por aislamiento desnudó distintas problemáticas que abonaron al desarrollo de trastornos mentales.

“Se incrementaron los casos de violencia hacia la mujer, violencia intrafamiliar y aumentaron los casos de ansiedad, depresión y Trastornos de Déficit de Atención”, explicó el psiquiatra.

Por otro lado, denunció que algunos de los pacientes que acuden a solicitar servicios y que se atienden en el Cesame son derechohabientes en el IMSS o en el ISSSTE, clínicas que también cuentan con consultorios psiquiátricos.

LES CARGAN EL TRABAJO

“Si en el IMSS o en el ISSSTE hay psiquiatras pues no entendemos por qué no se atienden ahí, la atención no se le niega a nadie, pero también hay que considerar el presupuesto y las partidas son mayores para los Institutos de Seguridad.

“Lo que nos han dicho es que no los atienden en el IMSS o el ISSSTE porque no tienen consultas, pero cualquier persona tiene derecho de ser atendido, en el Seguro Social hay como cuatro psiquiatras y en el ISSSTE dos, aquí somos cinco, no nos damos abasto”, señaló.