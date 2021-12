A mujer le niegan practicar aborto en Coahuila por falta de protocolos

Como Hospital General no ha recibido aval para realizar la interrupción del embarazo, solo reciben la solicitud

MONCLOVA, COAH.- Una mujer solicitó la interrupción de su embarazo ante personal de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud, sin embargo se le negó la atención bajo el argumento que el Hospital General Amparo Pape de Benavides aún no está notificado para realizar este tipo de procedimientos.

La mujer de la cual no se dieron mayores datos, acudió en días anteriores al Centro de Salud Guadalupe a externar su petición, toda vez que desde el pasado mes de septiembre en Coahuila quedó despenalizado el aborto.

A pesar de que la Secretaría de Salud del estado cuenta con el programa “Aborto Seguro” donde se atienden estas peticiones y se concretan los procedimientos con apoyo de médicos preparados en el tema, se le informó que su caso no podría ser atendido, solo se pidieron sus datos para posteriormente cuanndo llegue la regularización localizarla y atenderla.

Angel Cruz García, director del hospital, informó que aun no se recibe la reglamentación constitucional para realizar este tipo de procedimientos, de lo contrario se hubiera dado la atención a la mujer.

IGNORAN PROTOCOLO

Dijo que al momento se desconoce todo sobre el procedimiento, si en caso de ser una menor de edad debe de ser acompañada de sus padres, los requisitos y procedimientos se debe de esperar las indicaciones por parte de la Secretaria de Salud y la federación.

Dijo que el hospital cuenta con 12 ginecólogos, de los cuales ocho se han pronunciado no objetores de conciencia, ellos podrían realizar la interrupción del embarazo de manera segura, sin embargo hasta no recibir indicaciones de la federación no se puede actuar.

“Les dijimos que les tomaran los datos a familiares para tan pronto nos llegara la regularización rapidamente localizarla, es muy importante saber que este tipo de procedimientos no se pueden realizar después de las doce semanas”.

“No tenemos la reglamentacíón, son temas muy sensibles que están todavía en mesas de trabajo de los procesos religiosos, legales, nosotros nos basamos de acuerdo la legitimidad de los procesos, tan pronto se nos notifique se nos den la reglamentación de los procesos nosotros no tenemos ningun inconveniente de hacerlo siempre y cuando este dentro de las medidas legales que tenemos la obligación de hacer cumplir”.

Con anterioridad, en el hospital se ha practicado la interrupción del embarazo como cuando se presenta un caso de aborto incompleto o amenaza de aborto que ponen en alto riesgo a la vida de las pacientes.