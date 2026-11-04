A tres meses de su muerte, restos del perro Rocky continúan en el SEMEFO de Coahuila

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    A tres meses de su muerte, restos del perro Rocky continúan en el SEMEFO de Coahuila
    La entrega únicamente podría realizarse al propietario de Rocky o a una asociación con autorización formal. Francisco Muniz

La familia del perro ha solicitado los restos para proceder con su incineración

A tres meses y medio de su fallecimiento, los restos de Rocky continúan bajo resguardo del Servicio Médico Forense (SEMEFO), informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La dependencia precisó que, aunque la familia del canino ha solicitado la entrega del cuerpo para incinerarlo, la petición no ha sido autorizada debido a que el proceso legal continúa en curso.

Caso Rocky: Jueza rechaza modificar medida cautelar y Liliana ‘N’ seguirá presa

Asimismo, indicó que diversas asociaciones protectoras de animales han realizado gestiones para obtener los restos; sin embargo, la Fiscalía determinó que permanecerán en las instalaciones forenses hasta que concluya el procedimiento judicial para esclarecer la responsabilidad por el maltrato animal.

De acuerdo con la autoridad, legalmente la entrega únicamente podría realizarse al propietario de la mascota, esposo de Liliana, la mujer investigada por los hechos, o a una asociación protectora de animales, siempre que cuente con su autorización formal. No obstante, el trámite permanece detenido debido al estatus del expediente.

CRONOLOGÍA DEL CASO Y ACTUACIÓN DE AUTORIDADES

El caso de Rocky conmocionó a la opinión pública nacional luego de que el 19 de julio se difundiera en redes sociales un video grabado en el fraccionamiento Villa de San Miguel, al norte de Saltillo, en el que se observa una camioneta de lujo arrastrando al perro.

Tras presenciar los hechos, un vecino enfrentó a la conductora y trasladó a Rocky a una clínica veterinaria cercana, donde recibió atención en terapia intensiva.

El 20 de julio, luego de las protestas ciudadanas y de una denuncia presentada por la Asociación Dignidad Animal, la Fiscalía realizó un cateo en el domicilio de Liliana.

Un día después, el 21 de julio, la dependencia confirmó la detención de la mujer para investigarla por los delitos de crueldad y maltrato animal.

Sin embargo, el 22 de julio, Rocky falleció en la veterinaria a consecuencia de un síndrome inflamatorio generalizado provocado por un traumatismo violento.

Altar de muertos en clínica veterinaria de Saltillo honra al perrito Rocky

Posteriormente, el 24 de julio, un juez de control vinculó a proceso a Liliana y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Durante la audiencia, la defensa argumentó que la imputada presentaba problemas de salud mental para solicitar un cambio en la medida cautelar, pero la petición fue rechazada por el juzgador.

Se prevé que en los próximos días se celebre el juicio oral contra la imputada, mientras los restos de Rocky permanecen bajo custodia del SEMEFO como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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