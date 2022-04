La severa y prolongada sequía en Coahuila está provocando el aumento de migración de campesinos hacia la ciudad, para buscar al menos un trabajo para comer; la situación en el campo es desoladora porque no hay ni apoyos, y ahora ni agua debido a que los pozos están tapados por falta de mantenimiento, ante la inacción de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza).

El dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), José Luis López Cepeda dijo que “el impacto es fuertísimo. La gente está migrando a las ciudades. Los pocos animales que tenían los están vendiendo por falta de agua”.

En el subsuelo de Coahuila, no obstante que hay poca agua, no hay recursos ni para explorar, ni tampoco para perforar nuevos pozos, pero además, explicó el dirigente, en la mayoría del territorio hay veda para la extracción, de tal manera que los campesinos tienen que subsistir con lo que tienen.

“El panorama es desolador. Va para un año que no llueve los suficiente. Las lluvias del año pasado fueron muy pocas, se esperaba una sequía, sin embargo, no fue tan severa, pero esto vino a pegar en este año porque no hay reservas de agua”, dijo López Cepeda.

Los ejidos Piedra Blanca y Presa de los Muchachos, pertenecientes a Saltillo, reportan que tiene sus pozos ya no tienen capacidad para abastecer a la población y quieren perforar uno nuevo, pero no hay ni recursos, ni permisos para hacerlo.

“El agua para consumo humano escasea y los pozos están azolvados, lo mismo que las represas que existen en las comunidades rurales. No hay apoyo de autoridades de ningún orden de gobierno. La dependencia que se dedicaba a eso, a apoyar a los campesinos del desierto (Comisión Nacional de Zonas Áridas) ya no tiene recursos, está borrada del mapa”, señaló.

La mayoría de los ejidos de la Región Sureste la están pasando mal, y aunque se ha recibido un apoyo de la Secretaría de Agricultura, no están sembrando porque sería perder el dinero, no hay producción de alimentos, al menos en las comunidades rurales.

Coahuila es la entidad más golpeada por la falta de lluvias.