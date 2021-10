Absuelven a Liliana “N”, expareja de Mitre acusada de homicidio contra la pequeña Inés

Este caso, ocurrió a finales de julio del 2020, cuando la menor Inés de un año de edad fue atendida por el Hospital del Niño, tras haber sufrido un grave desangramiento interno a causa de un golpe que entre ambas partes legales, se ha dicho que fue provocado por un accidente y no por situaciones de violencia

Después de más de una semana de que inició el juicio oral, este viernes, un Tribunal de Juicio Oral con Sede en Saltillo, dio una sentencia absolutoria en favor de Liliana “N”, quien fue señalada por el delito de filicidio contra su hija Inés ; la menor de un año que falleció en el Hospital del Niño a mediados del año pasado.

Este caso, ocurrió a finales de julio del 2020, cuando la menor Inés de un año de edad fue atendida por el Hospital del Niño, tras haber sufrido un grave desangramiento interno a causa de un golpe que entre ambas partes legales, se ha dicho que fue provocado por un accidente y no por situaciones de violencia.

A inicios del caso, el primer y único señalado fue el expítcher de Saraperos, Sergio Mitre, quien sostenía en ese entonces una relación sentimental con Liliana, con quien además compartía una casa donde habrían ocurrido los hechos; sin embargo, más tarde la autoridad decidió iniciar una carpeta de investigación contra la madre de la víctima.

En todo el juicio, el Tribunal tuvo la escucha de por lo menos 52 testigos aportados tanto por el Ministerio Público, como por la defensa de Liliana, y con ellas, esta última logró comprobar su inocencia en el caso.

Durante los inicios de la vinculación, las defensorías legales de ambos señalados sostuvieron que el golpe que había sufrido la menor cerca del área renal fue una causa de una caída en la escalera de su casa.

Sin embargo, esta teoría todavía no es al 100 por ciento comprobada, mientras que sí se comprobó que al menos Liliana no fue la causante de la muerte. En parte, dicha teoría no ha sido esclarecida pues todavía se encuentra en proceso Sergio Mitre.

Este tribunal estuvo encabezado por Pedro López Medrano, Nuvia Aguillón Rodríguez y Jesús Herrera Ibarra como presidente, relatora y tercer integrante, respectivamente.

La sentencia absolutoria que se dio a poco más de un año en que Liliana fue privada de la libertad para permanecer en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo, deberá tener efectos en su puesta en libertad en las horas siguientes.

La última audiencia de Sergio Mitre fue pospuesta por un recurso de apelación que tiene pendiente de resolver para que se lleve a cabo el juicio oral, pues hasta hoy no se ha realizado una solicitud de procedimiento abreviado por el cual se debe aceptar que aceptar su responsabilidad en los hechos.

Fuentes extraoficiales al caso que se desarrolla en torno a Sergio Mitre, esperan que con esta resolución, la libertad del expítcher vuelva más compleja; sin embargo, hasta ahora ya tienen un cúmulo de pruebas equivalentes a las del Ministerio con las que se pretende comprobar su inocencia.