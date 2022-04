Activa FPD Código Alba por desaparición de Paola en Saltillo, la buscan desde el 3 de abril

La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila activó el Código Alba por la desaparición de Paola Hernández Gil, de 14 años de edad, quien desapareció el 3 de abril de 2022 en la ciudad de Saltillo.

La jovencita de 14 años mide 1.45 metros de estatura, tiene cabello lacio oscuro y un lunar junto a la nariz; el día de su no localización vestía una blusa rosa, pantalón de mezclilla y tenis negros.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la menor, la última vez que se le vio fue al salir de su domicilio ubicado en la colonia Loma Linda.

Este martes, a una semana de la desaparición, la familia de la menor se encuentra realizando la búsqueda de la menor junto con las autoridades y pegando la ficha de búsqueda en unidades de taxi en las principales avenidas de la ciudad para solicitar a la ciudadanía su colaboración para dar con el paradero de la menor.

Cualquier información debe ser reportada de inmediato con las autoridades al número de emergencias de la entidad 9-1-1.

MODUS OPERANDI

La alarma por las mujeres desaparecidas en Nuevo León, las denuncias de acoso y desaparecidas en Coahuila han puesto en alerta a los colectivos feministas que reportan una nueva modalidad para atraer a mujeres a supuestas citas de trabajo, de las que luego algunas no han regresado.

El aumento de los casos de mujeres desaparecidas y los recientes feminicidios en el país, encendió las alarmas por un nuevo modus operandi en el que enganchan a mujeres, probablemente para secuestrarlas o abusar sexualmente de ellas, según señalan usuarias de Facebook.

De acuerdo con las publicaciones realizadas por diversos colectivos en Saltillo, en donde se advierte por trabajos con excelente remuneración, prestaciones superiores a las de la ley, y un horario de ocho horas de lunes a viernes, éstos serían solo una pantalla para atraer a mujeres que luego se convierten en victimas de violencia digital, robo, secuestro, abuso sexual y otros ataques.

En las publicaciones, detallan que se trata de ofertas de empleo a través de Facebook con empresas que se encuentran en expansión o que estarían próximas a llegar a la ciudad, y en las que solicitan personal sin experiencia, ofreciendo las prestaciones de ley, más bonos por productividad o ventas, según el giro con el que se identifique la empresa.

Al momento de consultar o pedir información sobre la vacante, los reclutadores solicitan que envíen su currículum vitae, así como un número de teléfono para compartir los detalles de la vacante a través de una llamada telefónica.

“Sí, tengan cuidado, yo fui a una entrevista y mega-raro, me dicen: ‘te vienes a trabajar el martes y vamos a salir a promocionar los productos’, cuando la vacante era administrativa, ‘y el jueves firmas contrato’. La verdad les dije que no, gracias, y eran muy insistentes, inclusive me escribían en la noche, eso no es normal, alerta, cuídense chicas, investiguen la empresa antes de asistir”, comparte Elizabeth en su testimonio.

Mientras que otras mujeres aseguran que desde hace tiempo esas prácticas abundan en redes y que incluso han sabido de mujeres dentro y fuera de Coahuila que han desaparecido luego de ir a buscar trabajo.

“Así desapareció una ahijada, salió a ver un trabajo y no regresó; ya tiene un año desaparecida ella y tres personas más”, señala Emma.