ACUÑA, COAH.- Quienes no inscribieron a sus hijos en tiempo y forma para el nuevo ciclo escolar, ahora deberán esperar a ver si queda algún lugar disponible en alguna escuela, dijo el jefe del Departamento de Planeación de la oficina regional de Servicios Educativos, Carlos Alberto Herrera.

Dijo que los padres de familia que andan “desganchados”, es decir que no saben si quedaron inscritos sus hijos o no o en cual escuela, tendrán que esperar a que inicie el nuevo ciclo escolar, que pasen unos días y ver si hay lugares disponibles ya que hay quienes ya no regresan por diversas circunstancias.

En este sentido, dijo que “es normal” que en estos días lleguen familias de otros Estados y los padres buscan lugar para que estudien sus hijos; ellos, también tendrán que esperar unos días después de que arranque el ciclo, puntualizó el funcionario.

Reiteró que los directores de las escuelas podrán disponer de los lugares que no fueron ocupados por los alumnos inscritos, luego de unos días después de iniciar el ciclo escolar, por lo que los padres de familia tendrán que estar atentos y andar de escuela en escuela preguntando.