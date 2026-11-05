Bajan 16% accidentes viales en Acuña, Coahuila, pero octubre enciende alarmas por muertes

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    Bajan 16% accidentes viales en Acuña, Coahuila, pero octubre enciende alarmas por muertes
    Las autoridades municipales reforzaron los operativos Radar y Antialcohol ante el registro de cuatro muertes por accidentes viales durante octubre. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Aunque los accidentes viales disminuyeron 16.3 por ciento en Ciudad Acuña, octubre cerró con cuatro fallecimientos, por lo que reforzaron los operativos Radar y Antialcohol

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Pese a que los accidentes viales en Ciudad Acuña registran una disminución del 16.3 por ciento en comparación con el año anterior, las autoridades municipales encendieron las alarmas operativas tras registrarse en octubre el mes con mayor número de percances fatales, con un saldo de cuatro personas fallecidas.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto De Luna Sánchez, dio a conocer las cifras y enfatizó que, aunque los indicadores generales muestran una tendencia a la baja, la gravedad de los últimos percances obliga a no bajar la guardia ni por parte de las autoridades ni de los automovilistas.

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Como respuesta inmediata ante esta racha fatal, la administración municipal reforzó los operativos “Radar” y “Antialcohol” en puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo prioritario es detectar y sancionar a los conductores que exceden los límites de velocidad o que manejan bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El funcionario municipal hizo un llamado directo a la responsabilidad comunitaria para evitar que se sigan perdiendo vidas en las vías públicas.

“Como sabemos, al conducir hay que evitar distracciones, respetar los límites de velocidad y, si consumes alcohol, que conduzca otra persona. La seguridad vial es responsabilidad de todos y no solo de las autoridades; llegar a casa con bien es lo más importante”, puntualizó De Luna Sánchez.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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