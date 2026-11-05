Bajan 16% accidentes viales en Acuña, Coahuila, pero octubre enciende alarmas por muertes

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Pese a que los accidentes viales en Ciudad Acuña registran una disminución del 16.3 por ciento en comparación con el año anterior, las autoridades municipales encendieron las alarmas operativas tras registrarse en octubre el mes con mayor número de percances fatales, con un saldo de cuatro personas fallecidas.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto De Luna Sánchez, dio a conocer las cifras y enfatizó que, aunque los indicadores generales muestran una tendencia a la baja, la gravedad de los últimos percances obliga a no bajar la guardia ni por parte de las autoridades ni de los automovilistas.