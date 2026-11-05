Capturan en Acuña a estadounidense buscado por drogas y armas en Texas

El hombre fue identificado como Carlos “N”, de 41 años, quien era buscado por los U.S. Marshals por cargos de posesión y distribución de heroína, así como de metanfetamina. También enfrentaba señalamientos por portación de arma de fuego y contaba con una condena previa por posesión de armamento.

ACUÑA, COAH.— Un ciudadano estadounidense que era requerido por autoridades de su país por delitos relacionados con narcóticos y armamento fue detenido en Ciudad Acuña y posteriormente entregado a agentes federales de Estados Unidos.

La localización del individuo estuvo a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes realizaron las acciones correspondientes para concretar su aseguramiento.

Una vez detenido, se estableció coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) para llevar a cabo el procedimiento de deportación controlada.

La entrega se realizó durante la tarde del martes 3 de noviembre en el Puente Internacional Acuña-Del Río, donde agentes de los U.S. Marshals recibieron al hombre para continuar con el proceso legal en territorio estadounidense.

La Fiscalía estatal no detalló el sitio específico donde fue localizado ni las circunstancias de las investigaciones que derivaron en su búsqueda.

(Con información de medios locales)