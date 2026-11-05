Capturan en Acuña a estadounidense buscado por drogas y armas en Texas

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Acuña
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    Capturan en Acuña a estadounidense buscado por drogas y armas en Texas
    El procedimiento de entrega se realizó en el Puente Internacional Acuña-Del Río. REDES SOCIALES

Carlos “N”, de 41 años, fue entregado a agentes federales en el Puente Internacional Acuña-Del Río para continuar con su proceso legal

ACUÑA, COAH.— Un ciudadano estadounidense que era requerido por autoridades de su país por delitos relacionados con narcóticos y armamento fue detenido en Ciudad Acuña y posteriormente entregado a agentes federales de Estados Unidos.

El hombre fue identificado como Carlos “N”, de 41 años, quien era buscado por los U.S. Marshals por cargos de posesión y distribución de heroína, así como de metanfetamina. También enfrentaba señalamientos por portación de arma de fuego y contaba con una condena previa por posesión de armamento.

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La localización del individuo estuvo a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes realizaron las acciones correspondientes para concretar su aseguramiento.

Una vez detenido, se estableció coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) para llevar a cabo el procedimiento de deportación controlada.

La entrega se realizó durante la tarde del martes 3 de noviembre en el Puente Internacional Acuña-Del Río, donde agentes de los U.S. Marshals recibieron al hombre para continuar con el proceso legal en territorio estadounidense.

La Fiscalía estatal no detalló el sitio específico donde fue localizado ni las circunstancias de las investigaciones que derivaron en su búsqueda.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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