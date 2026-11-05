Confirman muerte por infarto de hombre hallado en arroyo de Ciudad Acuña

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Acuña
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    Confirman muerte por infarto de hombre hallado en arroyo de Ciudad Acuña
    Los estudios forenses establecieron que el fallecimiento ocurrió por un infarto. ARCHIVO

José Luis Campos tenía 67 años y fue localizado el martes 3 de noviembre; los estudios forenses descartaron que hubiera sufrido una muerte violenta

ACUÑA, COAH.— La muerte de un hombre de 67 años cuyo cuerpo fue localizado en un arroyo cercano al fraccionamiento Las Aves, en Acuña, fue atribuida a causas naturales, luego de que la necropsia descartara que hubiera fallecido por ahogamiento o a consecuencia de un hecho violento.

La víctima fue identificada como José Luis ¨N¨. Su cuerpo fue encontrado la tarde del martes 3 de noviembre, luego de que se reportara al sistema de emergencias la presencia de una persona inconsciente en el cauce.

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En un primer momento, las condiciones en las que fue encontrado hicieron suponer que pudo haber sido arrastrado por la corriente, debido al incremento del nivel del agua tras las lluvias registradas en la región.

Sin embargo, los resultados de los estudios forenses establecieron que la causa del fallecimiento fue un infarto, por lo que se descartó la intervención de terceros.

Tras concluir las diligencias, la Fiscalía General del Estado contempló la entrega del cuerpo a sus familiares para los servicios funerarios y el cierre de la carpeta de investigación, conforme a los procedimientos legales.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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