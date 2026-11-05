Confirman muerte por infarto de hombre hallado en arroyo de Ciudad Acuña
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José Luis Campos tenía 67 años y fue localizado el martes 3 de noviembre; los estudios forenses descartaron que hubiera sufrido una muerte violenta
ACUÑA, COAH.— La muerte de un hombre de 67 años cuyo cuerpo fue localizado en un arroyo cercano al fraccionamiento Las Aves, en Acuña, fue atribuida a causas naturales, luego de que la necropsia descartara que hubiera fallecido por ahogamiento o a consecuencia de un hecho violento.
La víctima fue identificada como José Luis ¨N¨. Su cuerpo fue encontrado la tarde del martes 3 de noviembre, luego de que se reportara al sistema de emergencias la presencia de una persona inconsciente en el cauce.
En un primer momento, las condiciones en las que fue encontrado hicieron suponer que pudo haber sido arrastrado por la corriente, debido al incremento del nivel del agua tras las lluvias registradas en la región.
Sin embargo, los resultados de los estudios forenses establecieron que la causa del fallecimiento fue un infarto, por lo que se descartó la intervención de terceros.
Tras concluir las diligencias, la Fiscalía General del Estado contempló la entrega del cuerpo a sus familiares para los servicios funerarios y el cierre de la carpeta de investigación, conforme a los procedimientos legales.
(Con información de medios locales)