Confirman muerte por infarto de hombre hallado en arroyo de Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.— La muerte de un hombre de 67 años cuyo cuerpo fue localizado en un arroyo cercano al fraccionamiento Las Aves, en Acuña, fue atribuida a causas naturales, luego de que la necropsia descartara que hubiera fallecido por ahogamiento o a consecuencia de un hecho violento.

La víctima fue identificada como José Luis ¨N¨. Su cuerpo fue encontrado la tarde del martes 3 de noviembre, luego de que se reportara al sistema de emergencias la presencia de una persona inconsciente en el cauce.