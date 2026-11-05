Participan bomberos de Acuña en capacitación sobre seguridad en operaciones ferroviarias

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Participan bomberos de Acuña en capacitación sobre seguridad en operaciones ferroviarias
    Elementos de Bomberos de Acuña participan en el curso Seguridad en Operaciones Ferroviarias, como parte del programa Transcaer Piedras Negras-Nava 2026. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Bomberos de Acuña reciben capacitación especializada en seguridad ferroviaria para fortalecer su respuesta ante emergencias con materiales peligrosos y otras contingencias

ACUÑA, COAH.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Acuña participan en el curso especializado «Seguridad en Operaciones Ferroviarias», en el marco del programa Transcaer Piedras Negras-Nava 2026, con el objetivo de reforzar las técnicas de respuesta y atención ante eventuales emergencias en la infraestructura ferroviaria de la región.

Denuncian robo de árboles en plaza de Ramos Arizpe; llaman a no sustraerlos y pedirlos a Ecología

Durante la jornada formativa, el personal aborda aspectos críticos de respuesta a contingencias, entre los que destacan el manejo de materiales peligrosos en el sistema ferroviario, la implementación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), el uso de equipo de protección personal Nivel A, la evaluación de riesgos del gas LP y el monitoreo de atmósferas peligrosas. Asimismo, recibe adiestramiento práctico en protocolos de zonificación y descontaminación, así como en la manipulación e instalación de kits de respuesta a emergencias en válvulas.

El director de Protección Civil y Bomberos del municipio, Carlos Flores Diego, destacó que la preparación continua de la corporación es fundamental para mantener altos estándares de efectividad. “En Protección Civil y Bomberos de Acuña el compromiso principal es la atención profesional en todos los tipos de escenarios, por eso nuestra capacitación constante”, señaló.

Flores Diego reconoció además el respaldo del alcalde Emilio de Hoyos Montemayor en la gestión de este tipo de programas formativos, los cuales impactan de manera directa en la seguridad ciudadana y reducen los tiempos de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bomberos

Localizaciones


Acuña
Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Remembranza cínica

Remembranza cínica
NosotrAs: Sobrevivir en territorio de violencia

NosotrAs: Sobrevivir en territorio de violencia
true

POLITICÓN: Reestructura de Stellantis México acerca a Saltillo al centro de decisiones
El CEO de Stellantis México, Daniel Alejandro González, durante la presentación de los nuevos vehículos Leapmotor.

Con nueva estructura, Stellantis será más rápido y tendrá mayor enfoque: CEO
Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio ubicado en el cruce de Novena y Leandro Valle.

Muere adulto mayor en incendio de vivienda en San Pedro, Coahuila
Elementos de Seguridad Pública participaron en las revisiones dentro del plantel.

Activan operativo mochila por presunta amenaza de tiroteo en secundaria de Saltillo

¿Estamos ante el fin de la era Trump?

¿Estamos ante el fin de la era Trump?
El piloto saltillense comenzó su trayectoria en el karting a los 11 años y ahora busca cumplir uno de sus sueños deportivos.

De Saltillo a la Baja 1000: Manuel Álvarez va por su sueño