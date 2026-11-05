Participan bomberos de Acuña en capacitación sobre seguridad en operaciones ferroviarias

ACUÑA, COAH.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de Acuña participan en el curso especializado «Seguridad en Operaciones Ferroviarias», en el marco del programa Transcaer Piedras Negras-Nava 2026, con el objetivo de reforzar las técnicas de respuesta y atención ante eventuales emergencias en la infraestructura ferroviaria de la región.

Durante la jornada formativa, el personal aborda aspectos críticos de respuesta a contingencias, entre los que destacan el manejo de materiales peligrosos en el sistema ferroviario, la implementación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), el uso de equipo de protección personal Nivel A, la evaluación de riesgos del gas LP y el monitoreo de atmósferas peligrosas. Asimismo, recibe adiestramiento práctico en protocolos de zonificación y descontaminación, así como en la manipulación e instalación de kits de respuesta a emergencias en válvulas.

El director de Protección Civil y Bomberos del municipio, Carlos Flores Diego, destacó que la preparación continua de la corporación es fundamental para mantener altos estándares de efectividad. “En Protección Civil y Bomberos de Acuña el compromiso principal es la atención profesional en todos los tipos de escenarios, por eso nuestra capacitación constante”, señaló.

Flores Diego reconoció además el respaldo del alcalde Emilio de Hoyos Montemayor en la gestión de este tipo de programas formativos, los cuales impactan de manera directa en la seguridad ciudadana y reducen los tiempos de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de la población.