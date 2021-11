Acusado es detenido por amenazas a oficiales de Saltillo

Señalado por amenazas y robo, un hombre fue detenido la noche del pasado domingo en una estación de gasolina, en Circuito de la Cañada y Antonio Cárdenas.

La persona arrestada fue acusada por José S., empleado de la gasolinera, de haberle exigido la entrega de dinero, su vehículo y demás pertenencias bajo amenazas.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:45 horas del domingo 7 de noviembre; los oficiales transitaban por el cruce mencionado cuando fueron interceptados por José para pedirles apoyo.

El denunciante dijo a los elementos que en el lugar donde trabaja había una persona que lo había intimidado.

Los oficiales acompañaron a José a la estación de gasolina, donde encontraron a un hombre identificado como Diego Armando “N”, de 31 años, quien fue señalada como la persona que había hecho amenazas.

Cuando los policías se entrevistaron con Diego, éste comenzó a portarse violento y agresivo con los uniformados manifestándole que no tenían nada que hacer en el lugar y que no debían meterse en lo que no les importaba.

Además, Diego les advirtió que mejor se fueran del lugar amenazándolos hasta de muerte.

Debido a esto y con la acusación de José, los elementos de la Policía Municipal procedieron al arresto y traslado de Diego Armando “N” a las instalaciones de la dependencia municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente quien determinará su situación legal en las próximas horas.