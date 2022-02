Adquirirá Saltillo 200 cámaras de reconocimiento facial y vehicular similares a las que tiene el gobierno estatal

El Gobierno Municipal, de Saltillo anunció la adquisición de 200 cámaras de seguridad con tecnología de reconocimiento facial y de placas de automóviles, similares a las instaladas por el Estado.

Durante el pase de lista y de revista de este jueves de la Policía Municipal de Saltillo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde José María Fraustro Siller entregaron a la corporación cuatro casetas-oficinas móviles, que representan una inversión de 1.6 millones de pesos.

Las casetas, que se ubicarán en las entradas y salidas de la ciudad y en filtros de seguridad, están equipadas, incluso, con aire acondicionado tipo minisplit de una tonelada, un baño con sanitario y lavabo y una pequeña oficina, entre otras características.

Durante su mensaje, el Alcalde adelantó la adquisición de más de 200 cámaras similares a las que tiene el Gobierno del Estado.

“Queremos mantener a Saltillo seguro y en paz, y que esto no sea sólo la percepción, sino la realidad para cada persona que vive o visita Saltillo; sin seguridad, no hay inversiones, no puede darse la realización de las actividades económicas y sociales”, subrayó Fraustro.

Por su parte, el gobernador Riquelme Solís, en su intervención, destacó la disminución en la incidencia de varios delitos en Saltillo, de 2020 a 2021.

Dijo que los homicidios dolosos bajaron de 37 a 24; lesiones dolosas de 906 a 387; robo a casa-habitación de 123 a 79; e igualmente tuvieron descenso robo a negocio y a vehículo se redujeron.

Federico Fernández, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, al hablar de 200 cámaras que se adquirirán, destacó que serían las primeras que tendrá el gobierno municipal, de ese tipo, es decir, inteligentes de reconocimiento facial y de las matrículas vehiculares, similares a las del Estado.

“Serían las primeras que tendría el municipio, hay el propósito de adquirir 200 (...) tengo entendido que inicia el trámite administrativo”, dijo.

Añadió que aún deberá hacerse un estudio completo para determinar los puntos de la ciudad en los que se instalará la nueva tecnología.

Sobre las nuevas casetas móviles destacó que están más equipadas que las que están al interior de las colonias, lo que permitirá mayor comodidad a los policías, incluso, a la ciudadanía que acuda a algún trámite.