Afirma SICT Coahuila que proyecto de tramo de carretera de Los Chorros es administrado por Caminos y Puentes Federales

Juan Pablo Martín del Campo Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dijo que el tramo de carretera de Los Chorros es administrado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), por lo que las gestiones de administración, mejora y ampliación corresponde a esa oficina, así como la licitación de un posible proyecto, contrario a lo que sucede con las vías libres que sí corresponden a la SICT.

Recordó que también se debe obtener el derecho de vía, el cual corresponde a CAPUFE junto con el Estado, obstáculo que es el que normalmente empantana los proyectos.

“La verdad de que del proyecto no tengo información a la mano, a detalle, ya que yo no hago esta gestión directa. De nuestra parte, aquí en el Centro SICT Coahuila, con oficios y demás, ha sido un poco el empujar a CAPUFE en preguntar cómo van ”, aseveró.

Cabe señalar que de acuerdo a los antecedentes, esta obra, sobre la que ya hay un proyecto en puerta, costaría más de mil millones de pesos, a costos de 2017.

SE DESCONOCEN DATOS DEL CHOFER

Ener Vasconcelos, encargado de Transporte del Centro SICT Coahuila, recalcó que no han recibido el parte informativo, por lo que no hay información oficial del número de lesionados, las causas o si está detenido el chofer o no.