Ahmsa no se detiene: Paredes

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Alfredo Paredes López declaró que independientemente de quién se quede al frente de Altos Hornos de México, la empresa no se detendrá y eso es la mejor noticia para todos los monclovenses.

Tras la polémica en que se encuentra la siderúrgica por la caída de la alianza con AMMI, liderada por Julio Villarreal; el edil opinó que los temas particulares de la negociación no detendrán la operación de la acerera.

“No me he metido en el tema de quién se queda, lo que sí garantizo es que la empresa no se detiene y eso para los monclovenses es muy bueno”, comentó Paredes López.

Dijo que por ahora el precio del acero está en 300 por ciento más, a diferencia de años anteriores y cuando se tiene este beneficio se debe de aprovechar y no dejar de trabajar

SE PREPARA E INICIA CONTRATACIONES

Detalló que la empresa se encuentra en mantenimiento y empieza la contratación de personal, lo que significa que sigue adelante.

“Esas son las buenas noticias que se tienen que dar a conocer, los temas particulares entre la negociación se dan pronto, pero la empresa no se detiene”, reiteró.