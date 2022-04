Ahora intentó violar, antes acosó a niñas; hombre detenido en Frontera

FRONTERA, COAH.- Hilario “N”, el hombre que el martes encadenó e intentó violar a una estudiante del CETis 46, habría intimidado a otras niñas y mujeres anteriormente, mostrándole sus genitales e incluso masturbándose frente a ellas.

María del Socorro Lerma, madre de la víctima, utilizó sus redes sociales para pedir apoyo a las autoridades y que el caso de su hija no quede impune.

Fue por este medio que fue contactada por otras mujeres que también han sido víctimas de Hilario.

“Hace un año pasó algo similar con unas menores, se masturbó delante de unas niñas, lo detuvieron por 24 horas y no lo dejaron salir, se comunicaron conmigo las personas que iban a retomar la denuncia y me dieron sus número”, dijo la mujer.

Pidió a las autoridades que colaboren a frenar a este individuo, que va por las calles afectando a las mujeres.

“Vamos a juntarnos, ya no más acoso, somos mujeres, no objetos y no nos pueden tomar a la hora que ellos quieren; hoy le pasó a mi hija mañana puede ser la tuya o tu hermana”, dijo la mujer.

Llamó al alcalde de Frontera, Roberto Piña, a que le apoye, dado que ella es el único sustento de sus hijas y requiere de un abogado para poder defender a su hija.