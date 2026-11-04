Alcalde de Torreón reporta la rehabilitación de 13 mil 735 metros cuadrados de pavimento en Zaragoza Sur

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    Alcalde de Torreón reporta la rehabilitación de 13 mil 735 metros cuadrados de pavimento en Zaragoza Sur
    Los trabajos incluyeron la aplicación de microcarpeta en una superficie de 13 mil 735 metros cuadrados, informó el Alcalde.

Las obras forman parte del programa ‘A Darle Parejo’, impulsado por el Municipio y el Gobierno de Coahuila.

TORREÓN, COAH.- La rehabilitación del pavimento en las calles Lago Erie y Lago de Ginebra, de la colonia Zaragoza Sur, concluyó con la aplicación de microcarpeta en una superficie de 13 mil 735 metros cuadrados. Actualmente, los trabajos en el sector se concentran en la señalización de las vialidades.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que esta segunda etapa contempla la aplicación de 4 mil 823 metros lineales de señalización horizontal y 396 metros cuadrados de pintura en pasos peatonales. Con estas acciones se busca delimitar los carriles y mejorar la visibilidad de los cruces para quienes transitan a pie por la colonia.

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La intervención forma parte del programa “A Darle Parejo”, mediante el cual el Municipio y el Gobierno de Coahuila realizan trabajos de rehabilitación y conservación de calles en Torreón.

En Zaragoza Sur, la aplicación de microcarpeta permitió mejorar la superficie de rodamiento y, de acuerdo con el Ayuntamiento, contribuirá a prolongar la vida útil del pavimento existente.

Riquelme Solís señaló que las condiciones de las calles influyen en los traslados diarios de la población hacia escuelas, centros de trabajo y hogares.

Agregó que estas labores de mantenimiento también buscan mejorar la circulación de peatones y automovilistas, así como facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia a las colonias.

El alcalde explicó que el uso de maquinaria pavimentadora permite agilizar la aplicación de microcarpeta. Mientras concluyen los trabajos de señalización en Zaragoza Sur, el Municipio prevé utilizar este equipo para continuar con la rehabilitación de calles en otros sectores de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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