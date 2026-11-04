Alcalde de Torreón reporta la rehabilitación de 13 mil 735 metros cuadrados de pavimento en Zaragoza Sur

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que esta segunda etapa contempla la aplicación de 4 mil 823 metros lineales de señalización horizontal y 396 metros cuadrados de pintura en pasos peatonales. Con estas acciones se busca delimitar los carriles y mejorar la visibilidad de los cruces para quienes transitan a pie por la colonia.

TORREÓN, COAH.- La rehabilitación del pavimento en las calles Lago Erie y Lago de Ginebra, de la colonia Zaragoza Sur, concluyó con la aplicación de microcarpeta en una superficie de 13 mil 735 metros cuadrados. Actualmente, los trabajos en el sector se concentran en la señalización de las vialidades.

La intervención forma parte del programa “A Darle Parejo”, mediante el cual el Municipio y el Gobierno de Coahuila realizan trabajos de rehabilitación y conservación de calles en Torreón.

En Zaragoza Sur, la aplicación de microcarpeta permitió mejorar la superficie de rodamiento y, de acuerdo con el Ayuntamiento, contribuirá a prolongar la vida útil del pavimento existente.

Riquelme Solís señaló que las condiciones de las calles influyen en los traslados diarios de la población hacia escuelas, centros de trabajo y hogares.

Agregó que estas labores de mantenimiento también buscan mejorar la circulación de peatones y automovilistas, así como facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia a las colonias.

El alcalde explicó que el uso de maquinaria pavimentadora permite agilizar la aplicación de microcarpeta. Mientras concluyen los trabajos de señalización en Zaragoza Sur, el Municipio prevé utilizar este equipo para continuar con la rehabilitación de calles en otros sectores de Torreón.