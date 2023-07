Alertan por presencia de delincuentes en camioneta de lujo al norte de Saltillo

Habitantes del norte de Saltillo alertaron sobre la presencia de un grupo de presuntos delincuentes a bordo de una camioneta de lujo que buscan perpetrar robos en la zona, ante lo que ya existe por lo menos una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Un vecino del fraccionamiento Nogalar del Campestre narró que, en días pasados, sufrió un intento de allanamiento de su propiedad, lo que empezó cuando dos hombres timbraron frente a su portón.

“Yo no hice caso, aunque sí estaba viendo por las cámaras. Yo no esperaba visitas, por lo que me pareció raro. Momentos después, la persona incluso brincó uno de los portones, pero hay otros dos más antes de la puerta y al no lograrlo se fueron”, relata Oscar, quien vive en una de las principales calles del fraccionamiento.

Una de las particularidades del caso es que las personas que intentaron ingresar a su domicilio viajaban a bordo de un vehículo de lujo de la marca Land Rover de reciente modelo.

En las fotografías que entregó ante las autoridades, también se aprecia que este vehículo que se paró afuera de su fraccionamiento y de donde descendieron los presuntos ladrones, estuvo estacionado a las afueras de su domicilio observando los ingresos y salidas de los vecinos.

De acuerdo con el denunciante, el ingreso a este fraccionamiento es exclusivo y únicamente los vecinos cuentan con su tarjeta y una clave que pudo haber sido violada o adquirida de alguna manera por los ladrones.

“Decidí hacerlo público para que la gente tome sus precauciones sobre todo ahora en la temporada de vacaciones; que pongan cámaras y activen sus protocolos de seguridad”, señaló.

En ese sentido, recordó a las familias de los fraccionamientos tomar precauciones, toda vez que en otras ocasiones se han observado casos de secuestro exprés e incluso homicidios en fraccionamientos privados, luego de que las personas salieran a abrir la puerta para ver quiénes tocaban.