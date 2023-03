Alfredo Paredes y Edith Hernández se registran como candidatos a diputados por la Alianza PAN-PRI-PRD en Distritos V y VI de Monclova

“Aquí no hay colores, amigos y amigas, aquí hay gente jalar pa’ delante; hoy este proyecto que está cabeza, Manolo Jimenez, al cual nos sumamos Carlos Villarreal y yo, estamos conscientes de lo que tenemos que hacer, contra el trabajo no hay ninguna adversidad que no podamos vencer y sabemos jalar, le vamos a echar muchas ganas”, dijo Paredes López.

Aseguró que esta elección es atípica porque se suman esfuerzos de muchos ciudadanos.

Al mismo tiempo, Edith Hernandez Sillas, quien es regidora con licencia en el ayuntamiento de Monclova, se registró ante el Instituto Electoral de Coahuila como candidata a diputada por el Distrito VI, por la alianza del PRI-PAN-PRD.

La suplente será Fabiola Elguezabal, quien estuvo presente en la entrega de la documentación.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro Ciénegas cumple once años de ser Pueblo Mágico y arma una fiesta popular

Por el partido Morena, en el Distrito 5 se tuvo el registro del candidato César Flores Sosa y su suplente Jesús Vázquez; mientras que por el Distrito 6 se registraron ante el IEC, Karla Monica Escalera y como su suplente Jazmin Davis.

“Les advierto, va a ser una campaña intensa porque en esto no va en juego solo la diputación, es una revolución”, dijo Flores Sosa luego de su registro.