Alrededor del 40% de empresas en Coahuila ya labora menos de 45 horas semanales: Secretaría del Trabajo

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    Alrededor del 40% de empresas en Coahuila ya labora menos de 45 horas semanales: Secretaría del Trabajo
    La reforma contempla una reducción gradual hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030, resaltó Nazira Zogbi. CORTESÍA

Estas empresas estarían en condiciones de cumplir con la primera etapa de reducción de la jornada laboral

Alrededor del 40 por ciento de las empresas de Coahuila ya tienen jornadas laborales inferiores a las 45 horas semanales, por lo que estarían en condiciones de cumplir con la primera etapa de reducción de la jornada laboral, que establecerá un máximo de 46 horas por semana a partir de 2027.

Así lo informó la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, quien explicó que esta tendencia forma parte de la transición gradual para reducir el tiempo de trabajo hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

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“Tenemos los datos del IMSS que indican que en Coahuila alrededor del 40 % de las empresas, hoy por hoy, trabajan menos de 45 horas, de tal forma que ya estarían cumpliendo con el primer año de reducción que queda en 46 horas laborales por semana”, comentó.

La funcionaria invitó a los empleadores que tengan dudas sobre la aplicación de esta medida a acercarse a la Secretaría del Trabajo, donde podrán recibir orientación gratuita para adaptar sus esquemas laborales a los nuevos lineamientos.

Explicó que el acompañamiento busca que las organizaciones identifiquen las medidas necesarias para cumplir con la legislación, sin adoptar decisiones apresuradas que puedan afectar su operación o estabilidad económica.

En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones laborales, Zogbi Castro precisó que la dependencia realiza inspecciones generales en los centros de trabajo y no revisiones enfocadas exclusivamente en la reducción de la jornada. Durante el año se han efectuado alrededor de 3 mil inspecciones.

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“No llevamos inspecciones específicas, sino inspecciones de condiciones generales de trabajo, no sobre algo en específico. Revisamos las condiciones laborales, que los colaboradores estén dados de alta ante el IMSS, que tengan las prestaciones de ley y contrato escrito, y también que sigan lineamientos como la Ley Silla y se revisará el tema de los horarios”, expresó la funcionaria.

En este sentido, la Secretaría del Trabajo señaló que mantendrá el acompañamiento al sector empresarial durante el proceso de transición, con el propósito de garantizar los derechos laborales y facilitar la adaptación de las empresas a los nuevos límites de horas de trabajo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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