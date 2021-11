Alumnos de la UAdeC podrían adelantar materias en línea

Con el regreso a clases presenciales del sistema educativo en el estado y el país, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se encuentra trabajando al 50 por ciento de su capacidad presencial y el resto en línea, pero a decir del rector Salvador Hernández Vélez se analiza la posibilidad de una reestructura para dar paso a la educación desde lo digital.

Este jueves, cuestionado sobre la posibilidad de regresar a clases cien por ciento presénciales, el rector de la UAdeC reveló que se encuentran realizando un análisis interno en cada escuela y facultad, para determinar cuáles materias son viables para impartir en línea, dada la experiencia que obligó a trasladar todo el sistema a distancia por la pandemia del COVID-19.

“Yo creo que tampoco debemos de regresar al cien por ciento, hay materias que pueden ser digitales ya lo vimos. Ya está claro que es posible que muchas de esas materias sean impartidas en línea, por esa razón nosotros estamos platicando escuela por escuela, para que cada una de ellas nos diga cuál es de sus materias considera que podrían ser virtuales”, apuntó Hernández Vélez.

Sostuvo que con la nueva Reforma Educativa y con el número Modelo Educativo aprobado recientemente en el Consejo Universitario, se establece que de haber materias que se oferten en línea, podrían no ser exclusiva sólo de una institución, sino para varias escuelas de la UAdeC al mismo tiempo.

En ese sentido, ejemplificó que si en la Facultad de Ciencias de la Administración de Saltillo, se llevará una materia en línea, ésta podría ser accesible para cualquier alumno de la Autónoma de Coahuila, de cualquier parte del estado que tenga en su plan de estudios compatible o de la misma fama que contemple esta materia.

No obstante, esta flexibilidad para los alumnos que deberán cumplir con créditos en lugar de semestres, con el nuevo modelo educativo, podrán adelantar materias y reducir el tiempo en que acrediten su carga académica, para acortar el tiempo en que finalicen de su carrera universitaria junto los trámites administrativos.

“Un alumno que tiene que hacer nuevo es semestres en un una carrera normal, no puedo decidir si sólo quiere hacer siete semestres porque no hay manera de adelantar, pero con el nuevo modelo educativo lo va a poder hacer en vacaciones y salir antes, o también alguien que diga que no lo quiere hacer el nueve semestres, sino que lo quiere hacer en once porque ya trabaja, su carga académica podrá reducirse. Todo ese tipo de cuerrionws son las que estamos revisando para tener mayor flexibilidad y por ello necesitamos que algunas materias serán en línea”, concluyó.