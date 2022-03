Alza en precios de combustible afecta al único camión escolar que 5 ejidos de Coahuila

El regreso a clases presenciales de los estudiantes de comunidades rurales en el sur de Saltillo se vio afectado por el alza en los precios del combustible y problemas mecánicos del único camión que recorre diariamente 5 ejidos para que los jóvenes lleguen a las aulas de la Escuela Secundaria Técnica No. 69 del ejido Agua Nueva, a 32 kilómetros del centro de la capital del Estado.

“Ya no se completa el gasto del camión. Son gastos que hemos tratado de solventar de otros recursos que teníamos que hemos ido guardando y ahorita estamos casi terminando esos recursos. No nos queda de otra más que recurrir al apoyo de las autoridades”, explicó Juan Alberto Reyes Navejar, director del plantel educativo.

El camión escolar hace un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros al día por caminos de terracería para recoger adolescentes de las comunidades rurales Buñuelos, Colonias, Tanque de Emergencia, Guadalupe Victoria y Carneros para finalizar en Agua Nueva.

Esto representa un gasto superior a los 500 pesos diarios en diesel, pues la Escuela Secundaria Técnica No. 69 invierte 2 mil 680 pesos a la semana para garantizar el traslado de ida y vuelta de los alumnos de lunes a viernes.

La cuota por el uso del camión escolar es de 20 pesos al día por alumno, sin embargo, no es una aportación obligatoria, pues se trata de jóvenes de familias de escasos recursos, por lo que la institución educativa no les niega el servicio en caso de que algún día no puedan pagar.

Este regreso a las aulas, luego de más de un año de trabajo a distancia, también se vio complicado por la deserción de estudiantes, pues este marzo solo 21 jóvenes de comunidades alejadas de Agua Nueva asisten a la secundaria, pero se requiere del pago diario de 28 chicos para completar el gasto de la gasolina.

“Si el camión trae el cupo suficiente, es autosuficiente el camión para el combustible, para un arreglo no, pero para el combustible sí”, apuntó el director Juan Alberto Reyes Navejar.

Antes de la pandemia el camión escolar llevaba más de 40 estudiantes y realizaba rutas más largas, incluso hasta las Tinajuelas, a 25 kilómetros de Buñuelos.

En cambio, la falta de recursos para el combustible obligó a las autoridades de la secundaria a acortar el recorrido, por lo que el camión también dejó de pasar por ejidos como El Jagüey, desde donde los alumnos se deben trasladar por otros medios.

SEDU ATENDERÁ EL CASO

El secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, informó que la dependencia a su cargo ya hizo las gestiones para que el camión de la Escuela Secundaria Técnica No. 69 de Agua Nueva reciba mantenimiento.

“Lo atenderemos y veremos también qué acuerdos ha habido con la Presidencia municipal (de Saltillo), si hay algún tipo de apoyo y que lo podamos hacer de forma coordinada”, aseguró el funcionario estatal en entrevista con VANGUARDIA.