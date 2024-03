Amal Esper no se considera militante panista, sino una candidata ciudadana, pero indica que es una mujer que comulga con varios de los principios rectores de este partido, como la integridad humana.

Amal Esper sabe que el Partido Acción Nacional no está en su mejor momento y que las mujeres aún sufren discriminación en política mexicana, pero indica que es una persona que le gusta enfrentar retos y buscará ser la primera alcaldesa de Saltillo .

¿Quién es Amal Esper?

“Tengo 37 años y ya he estado trabajando mucho tiempo en la administración municipal. Empecé a trabajar en el DIF Saltillo y conocí todas las áreas del DIF, después estuve en el Instituto Municipal de la Mujer como subdirectora y posteriormente estuve como directora. Después me invitaron a participar en el Partido Acción Nacional como candidata a la diputación por el distrito 14, de aquí de Saltillo, y he estado apoyando también en diferentes campañas políticas”.

“Entre las campañas que ha apoyado, está la que encabezó Tere Romo, quien en 2021 buscó la alcaldía de esta ciudad”.

¿Por qué buscar la alcaldía de Saltillo?, ¿cuáles son tus motivaciones?

“Fíjate, que a mí me mueve mucho el tema de ayudar a las personas, la verdad es que yo desde que entré al DIF vi un mundo totalmente diferente. Nosotros como funcionarios o funcionarias públicos tenemos esa capacidad de poder ayudar, de dar oportunidades, de poderles brindar acceso para que las personas puedan salir adelante. Entonces me empezó a gustar mucho la política y yo me empecé a enamorar del trabajo que estaba haciendo”.

“Hace 14 años más o menos que empecé y yo quiero continuar porque mis ideales y mis objetivos siguen siendo los mismos, porque creo que soy una mujer que sabe trabajar, que soy muy responsable, soy fuerte, soy una mujer valiente, que he enfrentado muchas cosas y pues una de ellas es esta. Para mí es un reto muy grande, por supuesto, pero lo estoy enfrentando con toda dignidad y con la frente en alto”.

¿Qué destacarías dentro de tu trabajo político?

“Trabajar en el tema de las mujeres, que es algo que a mí me mueve mucho, me motivó a seguir adelante. Yo sé que los puestos en la política son finitos, pero el tema de la lucha a favor de las mujeres, de la lucha contra la eliminación de la violencia y todas las cosas que estamos viviendo, es infinita”.