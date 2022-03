Amparos de ex funcionarios municipales de Torreón provoca malestar entre sindicalizados

La base trabajadora de la presidencia municipal de Torreón emprenderá una lucha de orden jurídico para defender el patrimonio que constituye el Fondo Municipal de Pensiones, afirmó Rosalva Rodríguez Silerio, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Torreón.

Estableció que la medida del Fondo de Pensiones, de regresar a alguien que se retira del servicio público solo el 50 por ciento de las aportaciones acumuladas, está debidamente estipulado en la ley y la tienen que acatar, porque de lo contrario, estaría en riesgo el funcionamiento del organismo de los trabajadores.

A los trabajadores sindicalizados provoca un gran malestar que gente que acaba de terminar su administración se llevó mucho dinero y ahora quiere afectar a los más débiles poniendo en riesgo el Fondo de Pensiones.

“Nos causa molestia y les pedimos a los ex regidores, que estuvieron acargo de Torreón, al mismo presidente Jorge Zermeño, que cómo puedeser posible emprendan estas acciones en contra de la Dirección de Pensiones, todo está amañado, es un grupo que se puso de acuerdo para dañar Pensiones”, manifestó.

Es gente que está siendo “azuzada” por el ex director Jurídico del Municipio y políticos del PAN, conocen el movimiento, señala.

La Ley marca que cuando un trabajador se retira, recibe únicamente el 50 por ciento de sus aportaciones al Fondo de Pensiones; sin embargo, ahora los ex regidores y ex funcionarios municipales, están reclamando el cien por las cuotas aportadas, más el 14 por ciento que proporciona el patrón.

Son más de 300 demandas de amparo las que se esperan recibir de exregidores, directores generales de área, casi todos los del departamento Jurídico, que estuvieron llevando casos similares y se llevaron información, denunció la dirigente sindical.

Hasta el día de hoy, en el organismo descentralizado del gobierno municipal, ha recibido demandas de amparo de 70 ex funcionarios que ganaban más de 70 mil pesos y ahora se quieren llevar lo de los verdaderos trabajadores, consideró.

NOMBRES

Entre los que reclaman la devolución completa de cuotas, figura Sandra Mijares Acuña, ex Sindica del Ayuntamiento; la mayoría de los regidores panistas, el ex director del Departamento Jurídico, Ignacio Colores; el ex director de Cultura, Elías Agüero; el ex director de Salud Municipal, Manuel Acuña, Claudia Álvarez, ex directora de Atención Ciudadana, entre otros.

En el año 2016 se reformó la Ley de Pensiones, donde se especifica que todos los trabajadores que después de su retiro, pueden recibir hasta el 50 por ciento sus aportaciones.

No hay antecedentes de amparos de ese tipo, es la primera vez que sucede, por eso causa tristeza que gente de la administración pasada que ofreció servir a la ciudadanía, quieran ahora colapsar el fondo de los trabajadores.

Está en riesgo, por este tipo de demandas, la pensión de quienes trabajaron por más de 30 o 40 años y que no reciben más de 6 mil pesos.

“Si quieren demandar cualquier cosa que lo hagan directamente a la presidencia, pero que respeten a Pensiones, por la gente que se ha pasado la vida laborando”, pidió la secretaria general.

Entre los ex funcionarios que han presentado amparos en contra de Pensiones, aparecen Luis Alberto Espinoza Ontiveros y Aydé Ambriz Padilla, de Comunicación Social; Arturo Luna Leyva, Coordinador de Obras Públicas; Pedro Luis Bernal Espinoza, ex director de Tránsito; el ex director de Radio Torreón, Eduardo Teele, entre otros.