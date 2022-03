Ampliarán horarios de operativos antialcohol en Saltillo; de 19:00 a 05:00 horas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo anunció que se extenderán los horarios de los operativos antialcohol, buscando reducir los accidentes automovilísticos en los que la ingesta de bebidas alcohólicas son la causa.

Federico Fernández Montañez, titular de esa dependencia, adelantó que los filtros iniciarán más temprano, entre 19:00 y 21:00 horas y se extenderán hasta las 05:00 ó 05:30 horas del día siguiente.

Precisó que actualmente estas acciones inician a las 22:00 horas y concluyen a las 02:30 horas y se realizan, generalmente, de jueves a sábado.

El jefe de seguridad informó que para mañana viernes quedaría listo el proyecto definitivo, aunque reconoció que se requerirá mayor despliegue de personal y más patrullas.

Además, añadió, también la Comisión de Seguridad del Municipio tiene sobre la mesa propuestas que se deben analizar referentes a los márgenes de los grados de alcohol permitidos para no dejar que una persona siga conduciendo o, incluso, para ser detenidas.

Sobre las páginas de redes sociales que alertan sobre la ubicación de los operativos y que son conformadas por ciudadanos, Fernández Montañez dijo que el asunto se reduce a un tema de conciencia, pues no hay la tipificación de un delito para esa práctica.

“Cuando hacemos algo así nos hacemos daños a nosotros mismos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos; ahora, el antialcohol no es un tema recaudatorio, es un tema preventivo”, indicó.

EVALÚAN INCREMENTO DE MULTAS A QUIEN CONDUZCA EBRIO

Del tema de las multas, el alcalde José María Fraustro Siller no descartó que incrementen su monto lo cual se está evaluando, además de otras sanciones o medidas, sin embargo, dijo que lo más importante es que la ciudadanía tome conciencia antes de todo.

“Hay gente que ha hablado hasta de toque de queda, de que nuestros hijos ya no anden de las 02:00 a las 03:00 de la mañana; creo que no hay que ser tan extremosos en eso, pero como todas las cosas, si esto no mejora, habrá que ir aplicando las sanciones poco a poco hasta que lleguemos a un control total”, subrayó.