Analiza Congreso de Coahuila ampliar licencia por maternidad en casos de nacimiento prematuro

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Analiza Congreso de Coahuila ampliar licencia por maternidad en casos de nacimiento prematuro
    El diputado Sergio Velázquez presentó la iniciativa para reformar la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

La iniciativa del diputado Sergio Velázquez busca que la prematurez sea un supuesto para extender el periodo posnatal hasta ocho semanas, manteniendo la garantía de 90 días totales

En el marco del Día Mundial de la Prematuridad, que se conmemora el 17 de noviembre, el diputado Sergio Velázquez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Coahuila. El objetivo es incorporar el nacimiento prematuro entre los supuestos que permitirían ampliar el descanso posterior al parto hasta ocho semanas.

La propuesta plantea modificar el artículo 21 BIS de dicha legislación, que actualmente contempla seis semanas de descanso antes del parto y seis posteriores. Este periodo puede extenderse hasta las ocho semanas cuando el recién nacido presenta alguna discapacidad o requiere atención médica hospitalaria.

En cuanto a los nacimientos prematuros, la ley vigente establece que el periodo de descanso previo al parto se acumula al posterior hasta completar 90 días. Sin embargo, no contempla expresamente la posibilidad de ampliar el periodo posnatal por el solo hecho de que el nacimiento ocurra antes de las 37 semanas de gestación.

Ante esta situación, la iniciativa propone incorporar la prematurez como un supuesto para acceder a dicho periodo de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Además, mantiene la disposición de acumular el descanso prenatal al posnatal para garantizar al menos 90 días en total.

En la exposición de motivos, Velázquez señala que los bebés prematuros (aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación) pueden requerir cuidados y seguimiento especiales durante sus primeras semanas de vida, incluso cuando no necesitan permanecer hospitalizados.

La iniciativa refiere datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales uno de cada 10 bebés nace prematuramente en el mundo. En México, se estima que cada año ocurren alrededor de 200 mil nacimientos en estas condiciones.

El legislador argumenta que ampliar el descanso permitiría a las madres contar con mayor tiempo para atender las necesidades de sus hijos durante esta etapa, además de reconocer las condiciones físicas, emocionales y económicas que puede representar un nacimiento prematuro.

En el marco del Día Mundial de la Prematuridad, que se conmemora el 17 de noviembre, el diputado Sergio Velázquez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Coahuila. El objetivo es incorporar el nacimiento prematuro entre los supuestos que permitirían ampliar el descanso posterior al parto hasta ocho semanas.

La propuesta plantea modificar el artículo 21 BIS de dicha legislación, que actualmente contempla seis semanas de descanso antes del parto y seis posteriores. Este periodo puede extenderse hasta las ocho semanas cuando el recién nacido presenta alguna discapacidad o requiere atención médica hospitalaria.

Congreso de Coahuila renueva titulares de órganos internos de control de cuatro instituciones

En cuanto a los nacimientos prematuros, la ley vigente establece que el periodo de descanso previo al parto se acumula al posterior hasta completar 90 días. Sin embargo, no contempla expresamente la posibilidad de ampliar el periodo posnatal por el solo hecho de que el nacimiento ocurra antes de las 37 semanas de gestación.

Ante esta situación, la iniciativa propone incorporar la prematurez como un supuesto para acceder a dicho periodo de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Además, mantiene la disposición de acumular el descanso prenatal al posnatal para garantizar al menos 90 días en total.

En la exposición de motivos, Velázquez señala que los bebés prematuros (aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación) pueden requerir cuidados y seguimiento especiales durante sus primeras semanas de vida, incluso cuando no necesitan permanecer hospitalizados.

$!La propuesta presentada en el pleno busca que las madres de bebés prematuros cuenten con hasta ocho semanas de descanso posteriores al parto, sin perder la garantía de los 90 días.
La propuesta presentada en el pleno busca que las madres de bebés prematuros cuenten con hasta ocho semanas de descanso posteriores al parto, sin perder la garantía de los 90 días. HOMERO SÁNCHEZ

La iniciativa refiere datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales uno de cada 10 bebés nace prematuramente en el mundo. En México, se estima que cada año ocurren alrededor de 200 mil nacimientos en estas condiciones.

El legislador argumenta que ampliar el descanso permitiría a las madres contar con mayor tiempo para atender las necesidades de sus hijos durante esta etapa, además de reconocer las condiciones físicas, emocionales y económicas que puede representar un nacimiento prematuro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Embarazo
Infancia
Maternidad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca