Analiza Congreso de Coahuila ampliar licencia por maternidad en casos de nacimiento prematuro

En el marco del Día Mundial de la Prematuridad, que se conmemora el 17 de noviembre, el diputado Sergio Velázquez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección a la Maternidad del Estado de Coahuila. El objetivo es incorporar el nacimiento prematuro entre los supuestos que permitirían ampliar el descanso posterior al parto hasta ocho semanas.

La propuesta plantea modificar el artículo 21 BIS de dicha legislación, que actualmente contempla seis semanas de descanso antes del parto y seis posteriores. Este periodo puede extenderse hasta las ocho semanas cuando el recién nacido presenta alguna discapacidad o requiere atención médica hospitalaria.

En cuanto a los nacimientos prematuros, la ley vigente establece que el periodo de descanso previo al parto se acumula al posterior hasta completar 90 días. Sin embargo, no contempla expresamente la posibilidad de ampliar el periodo posnatal por el solo hecho de que el nacimiento ocurra antes de las 37 semanas de gestación.

Ante esta situación, la iniciativa propone incorporar la prematurez como un supuesto para acceder a dicho periodo de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Además, mantiene la disposición de acumular el descanso prenatal al posnatal para garantizar al menos 90 días en total.

En la exposición de motivos, Velázquez señala que los bebés prematuros (aquellos que nacen antes de las 37 semanas de gestación) pueden requerir cuidados y seguimiento especiales durante sus primeras semanas de vida, incluso cuando no necesitan permanecer hospitalizados.

La iniciativa refiere datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales uno de cada 10 bebés nace prematuramente en el mundo. En México, se estima que cada año ocurren alrededor de 200 mil nacimientos en estas condiciones.

El legislador argumenta que ampliar el descanso permitiría a las madres contar con mayor tiempo para atender las necesidades de sus hijos durante esta etapa, además de reconocer las condiciones físicas, emocionales y económicas que puede representar un nacimiento prematuro.