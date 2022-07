Analiza Congreso del Estado cancelar el contrato del municipio de Torreón con PASA

“Lo que pretende la revisión es que la limpieza de la ciudad no cueste más a los torreonenses y se tenga una prestación eficiente del servicio y eso va de la mano con la operación de las brigadas de “La Ola”, subrayó el alcalde Román Alberto Cepeda.

La revisión a fondo del contrato con la empresa Promotora Ambiental (PASA), por la recolección de basura, barrido de la ciudad y otros servicios ambientales, busca que los servicios contratados efectivamente se realicen y se cobre lo justo, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda González.

Comentó que la factura del último mes, presentada por PASA, por alrededor de 21 millones de pesos, fue rechazada por la Tesorería Municipal al ser considerada como excesiva, dado que abarcaba el barrido manual que realizan las brigadas de limpieza denominadas “La Ola”, contratadas por separado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

En el programa de limpieza “La Ola”, participan más de 200 colaboradores que realizan el trabajo de barrido manual en los principales bulevares, el periférico, la avenida Juárez y colonias, pero la meta es incorporar a estas tareas a unas 500 personas, detalló el edil.

Desde principios de mes de junio, dijo que el Congreso del Estado tiene a su cargo la revisión del contrato del municipio con la empresa PASA, en donde se asienta un cobro máximo de 19.5 millones de pesos mensuales, o de lo contrario cancelar el convenio, determinación que sigue siendo evaluada por el Congreso del Estado.

“Lo que pretende la revisión es que la limpieza de la ciudad no cueste más a los torreonenses y se tenga una prestación eficiente del servicio y eso va de la mano con la operación de las brigadas de “La Ola”, subrayó el edil.Se trata de pagar lo justo, que haya orden y tener un Torreón limpio, tenemos que volvernos más competitivos y PASA no tiene por qué no estar en esta dinámica, consideró el presidente municipal.

BAJAN REPORTES DE FUGAS DE AGUA

El alcalde, por otra parte, informó que, como parte de las 2 acciones puestas en marcha para mitigar la escasez de agua en el municipio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento está dando prioridad a los reportes de fuga en tiempo y forma, para desperdiciar lo menos posible.

Explicó que detectar fugas permite ahorrar agua y distribuir el líquido de la mejor manera, por lo cual el Simas trabaja en la modernización de la infraestructura y la recuperación de volúmenes.