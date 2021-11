Animales silvestres en peligro por dejar la sierra de Arteaga por incendio

A raíz de los daños que se tuvieron en las zonas montañosas de Arteaga, causados por un incendio provocado por visitantes que encendieron fuego en la Pinalosa en marzo de este año, osos negros, aves rapaces, serpientes e incluso mariposas monarca que cruzan las carreteras han resultado gravemente heridos.

La Clínica Veterinaria del Museo del Desierto que atiende Francisco Toledo González, ha recibido a unos 25 ejemplares de oso negro heridos en poco menos de dos años. Según señaló, es el uno por ciento el que sobrevive a los accidentes de carretera.

En este caso, se está brindando tratamiento a una osa de unos 4 años de edad que resultó con una fractura de cadera luego de ser atropellada mientras atravesaba la carretera que va a Huachichil, donde se ha identificado un punto de incidencia, junto con la carretera que va hacia el ejido Cuauhtémoc.

ACCIDENTES FATALES

“Lamentablemente un tráiler no alcanza a frenar y cuando llegan aquí, ya están muertos o han llegado ejemplares vivos que se pueden rehabilitar y se pueden regresar a la vida silvestre. Ahorita hay uno que está en condiciones muy críticas, está paralizado de la cintura para abajo, trae un golpe muy fuerte en la columna, entonces se está evaluando qué se puede hacer con él

“La semana pasada llegaron dos muertos y llegó esta osita viva, y estamos evaluando qué vamos a hacer, yo les dije a las autoridades que le pondremos un tratamiento para ver si empieza a evolucionar, no me quiero adelantar pero ayer vi un poquito de mejoría”, dijo el veterinario.

BAJAN PARA SOBREVIVIR

Explicó que los animales silvestres bajan de la sierra en busca de alimento, lo que ha derivado en la migración de los ejemplares hacia los ejidos, colonias y casas habitación cercanas a las montañas que han sido afectadas por incendios forestales.

“Los osos negros se alimentan de bellotas y piñas de pinos piñoneros que crecen en la sierra, pero el ecosistema ha sido muy dañado por las quemazones que se dieron en este año, lo que da lugar a que los osos bajen en busca de comida, esa es la razón y nosotros estamos invadiendo su hábitat

“Bajan de la sierra y ellos no saben cruzar las carreteras, no son como los perros, hábiles, ellos no tienen ni idea de lo que está pasando y, ¿qué es lo que pasa?, que los atropellan porque con la velocidad que van en las carreteras, es imposible frenar”, dijo el responsable de la fauna en el Museo del Desierto.

VOLAR NO LOS SALVA

Al museo también han llegado cuatro aves rapaces gravemente heridas y hasta dos serpientes por semana que han sido atacadas con palos, piedras u otros objetos.

“Mientras más leyes estén prohibiendo el uso sustentable de la vida silvestre, empieza a aumentar el tráfico ilegal de esta, tanto de plantas como de animales,

“Y los adquiere gente que no tiene el menor conocimiento de su mantenimiento y eso genera que se lesionen las alas, las patas, llegan desnutridos porque no saben qué comen, y es cuando se les están muriendo esos animales que los traen al museo”, explicó Toledo González.

Añadió que la falta de cuidados es una de las causas de muerte de los animales silvestres por lo que llamó a la población para que evite recoger este tipo de ejemplares y, también, invitó a recorrer las carreteras con velocidad prudente para evitar más daños a la fauna del desierto.