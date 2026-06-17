Anuncian inversión automotriz de CHL/Henlong en Saltillo

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    Anuncian inversión automotriz de CHL/Henlong en Saltillo
    Autoridades estatales y municipales participaron en la presentación del proyecto de inversión de CHL/Henlong México Automotive en Saltillo. TOMADA DEL VIDEO

La empresa anunció la nueva inversión en Saltillo destacando las ventajas competitivas de la región; viene a fortalecer el crecimiento del sector automotriz en Coahuila

La empresa global CHL/Henlong México Automotive formalizó este miércoles un importante proyecto de inversión en Saltillo, consolidándose como uno de los principales proveedores de sistemas de dirección para la industria de vehículos comerciales y automotriz.

Durante el anuncio oficial, Luis Olivares Martínez, secretario de Fomento Económico de Coahuila, disculpó la ausencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas por cuestiones de logística, pero celebró la decisión de la firma internacional por expandir su presencia en la entidad.

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“Estamos hablando de una apuesta respaldada por experiencia, análisis y visión de largo plazo. Ninguna empresa invierte pensando únicamente en el presente, se invierte cuando existe una visión de crecimiento”, afirmó Olivares Martínez.

Por su parte, el gerente general de CHL/Henlong expresó que el establecimiento fue posible gracias a la colaboración con Alianza Group para adquirir el terreno y las naves de producción, además del cobijo gubernamental.

“Elegimos establecer nuestras operaciones en Saltillo, Coahuila gracias a sus excelentes ventajas geográficas, su consolidado clúster de la industria automotriz y su entorno local abierto, inclusivo y favorable a los negocios”, puntualizó el directivo de Henlong.

Finalmente, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, enfatizó la estrecha coordinación que mantiene el municipio con la administración estatal para propiciar un ecosistema idóneo que garantice la rentabilidad de este tipo de proyectos.

“Bajo el liderazgo de nuestro amigo el gobernador Manolo Jiménez, la atracción de inversiones se ha consolidado como un eje estratégico y el desarrollo regional aquí en la región sureste de Coahuila”, concluyó Díaz González.

La empresa CHL/Henglong México Automotive llega con una inversión de 42 millones de dólares, iniciativa que fortalecerá la cadena de suministro del sector automotriz en la región y permitirá la creación de 162 nuevas fuentes de empleo. La compañía se especializa en la fabricación de sistemas de dirección para la industria automotriz y de vehículos comerciales.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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