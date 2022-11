El día de ayer VANGUARDIA dio a conocer que al menos 6 de cada 10 alumnos de nivel Primaria tienen graves problemas de comprensión lectora en materias como español y matemáticas, a tal grado de que se puede decir que no saben leer, de acuerdo con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) capítulo Coahuila.

Entrenada por docentes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, la delegación estatal obtuvo 2 medallas, una bronce y otra de plata en la 36ª edición de la Olimpiada Nacional de Matemáticas.

La competencia, que este año tuvo lugar del 06 al 10 de noviembre en el Centro Vacacional Oaxtepec, Morelos, fue un evento en el que participaron 188 alumnos de Secundaria y Bachillerato asesorados por uno o dos profesores de las delegaciones de todos los estados de la República Mexicana.

Previo a este certamen, cada entidad federativa llevó a cabo en forma autónoma su concurso estatal, así como la respectiva preparación del equipo que lo representaría en el concurso nacional.

Cabe señalar que la preparación que se brindó a los jóvenes coahuilenses, desarrolló en ellos un alto grado de ingenio, creatividad y compromiso, pues el examen de preparación estuvo compuesto por diversos problemas, destacó la maestra María del Socorro Vásquez Martínez.

En esta edición por parte de la delegación estatal de Coahuila, participaron los estudiantes Fernando Daniel Saucedo Hernández de 15 años y Diana Laura Garza de la Riva, de 17 años, originarios de Saltillo y Monclova, respectivamente.

“Desde pequeño me ha gustado mucho aprender, creo que la magia de las matemáticas es el ingenio con el cual puedes llegar al mismo resultado que el otro, lo que me gusta de ellas es su lógica y la creatividad que también requiere para la resolución de problemas”, comentó Fernando, ganador de plata en el certamen.

Este joven de 15 años estudia el idioma alemán, le gusta leer y escribir, cursará 4to semestre de bachillerato en el Ateneo Fuente y continúa aprendiendo matemáticas de sus compañeros y docentes.

“Lo más importante es no rendirse, porque incluso cuando fallas estás aprendiendo, que sigan intentando y practicando porque es algo en lo que todos podemos ser buenos si nos lo proponemos”, asegura el estudiante.

Lo anterior luego de que datos de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) capítulo Coahuila detalló que aproximadamente el 95 por ciento de los alumnos de Primaria de quinto y sexto grado no sabe resolver problemas matemáticos con decimales, mientras que el 35 por ciento no sabe sumar ni restar y el 60 por ciento no sabe leer, lo hace con mucha dificultad y su comprensión es mínima.

“Nos encontramos en una emergencia educativa porque desafortunadamente la Secretaría de Educación hizo caso omiso a este tema y quiso implementar un nuevo sistema educativo que en este momento está frenado por un amparo que interpusimos”, declaró la UNPF.

Por su parte, Fernando Daniel agradeció a sus padres Víctor Darío Saucedo García y Ainette Berenice Hernández y Hernández por el apoyo y calor de hogar brindado siempre.

“Adicional a la experiencia del viaje y la medalla, las matemáticas me han dado grandes amigos y amigas, gracias a eso encuentro un sitio donde me siento comprendido”, finalizó.