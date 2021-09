Aplican descuentos, comercios ‘premia’ a vacunados

Desde hace dos semanas los comercios que participan de manera voluntaria en la estrategia para incentivar a la vacunación en Saltillo, aplican descuentos en sus productos para todos aquellos saltillenses que presenten su carnet de vacunación con el esquema completo, así lo dio a conocer el líder de los comerciantes del Centro Histórico, Salvador Rodriguez Saade.

El entrevistado aclaró que aunque no son todos los comercios los que participan, la gran mayoría de sus agremiados así como algunos restauranteros incluidos en el padrón de la Canirac y otras cámaras, empezaron a aplican descuentos desde hace un par de semanas para su clientes que ya se vacunaron y pueden comprobarlo, como incentivo para que la población rezagada acuda a las inmunizarse.

“Ya tenemos dos o tres semanas, inclusive Canirac también está aplicando descuentos para incentivar a la gente a que se vacune porque aún vemos que hay gente rezagada que no se quiere vacunar.

“El descuento es precisamente un incentivo para todas aquellas personas que anden de compras por la zona centro, presentando su carnet de vacunación pueden preguntar sobre qué beneficios pueden obtener”, detalló.

En este contexto, Rodriguez Saade indicó que no se tiene una fecha para exigir de manera obligatoria que se presente este comprobante de vacunación a los clientes, como se planteó hace unos meses desde el Gobierno del Estado, pues aún falta población rezagada por recibir la vacuna y grupos de jóvenes que aún no completan su esquema de vacunación porque no han arrancado con las jornadas correspondientes para su inoculación.

CONFÍA REPUNTEn LAS

VENTAS con regreso a clases

El presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, Salvador Rodríguez Saade, dijo que el año pasado con las clases en línea aumentaron las ventas en papelería y tecnología, mientras que ahora se espera que mejoren las ventas de otros giros.

Entre estos últimos comentó que están los de calzado, uniformes y mochilas, los cuales no tuvieron ventas el año pasado; aseguró que en los negocios del centro se tienen los precios más bajos de la ciudad, además de contar con variedad y oferta.

Rodríguez Saade señaló que no tiene conocimiento de clausuras en comercios, aunque no sabe si en la noche en algunos bares o antros, con los cuales iba más dirigidas esas medidas.

“Nosotros participamos en las juntas del Subcomité y cuando se platicó de ese tema como Asociación estamos totalmente de acuerdo porque no queremos otra vez llegar a medidas restrictivas generalizadas; al que no cumpla que lo cierren para no afectar a todos los demás”, dijo.