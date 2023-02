Aprueban debates en Coahuila: 16 de abril en Torreón y 1 de mayo en Saltillo

En sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se aprobó la realización de dos debates entre los candidatos a la Gubernatura del Estado.

El primer debate será el 16 de abril en la ciudad de Torreón y el segundo se llevará a cabo el 1 de mayo en Saltillo.

Entre los integrantes del consejo y los representantes de los partidos se debatió si el 1 de mayo, por ser día inhábil, sería viable realizar el ejercicio.

Al final, por mayoría de cuatro votos se aprobó a realizarse el 1 de mayo.

PRI COAHUILA PIDE REVISAR CAMBIOS DE DOMICILIO PARA EVITAR ‘TURISMO ELECTORAL’

El PRI solicitó al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral crear una comisión para investigar el probable “turismo electoral” en Coahuila por las elecciones para renovar la gubernatura y el Congreso del Estado, pues considera que 41 mil 492 cambios de domicilio de junio del 2021 a enero pasado es atípico.

El INE respondió que no hay atipicidad, de acuerdo con el análisis realizado hasta el momento, pero acordaron que solicitarían la presencia de representantes del Instituto a nivel central relacionados con el manejo de sistemas para que acuda a la entidad a aclarar dudas.

“Hemos visto cambios de domicilio de Durango a Coahuila en un número que creemos un poco alto y sobre todo que están concentrados en Torreón, obviamente por la cercanía y todo lo que implica”, expresó Adrián Herrera, representante del PRI ante el Consejo Local del INE.

“Que nos expliquen si no hay ahí algún dato que nosotros como representantes de partidos políticos no podemos ver al no tener acceso a una lista nominal directa para checar si hay domicilios repetidos o que ha llegado mucha gente a determinada sección en un tiempo muy corto”, dijo.

Por ejemplo, indicó que de Durango a Coahuila hubo 6 mil 320 cambios de domicilio en menos de un año, 4 mil 520 para radicar en Torreón, mientras que de Chiapas son mil 810 y de estos 985 llegaron a Saltillo en 18 meses, mientras que de Veracruz llegaron 4 mil 179 y a Saltillo mil 421. Son más de 41 mil personas que cambiaron su domicilio de otros estados a Coahuila.

José Luis Vázquez López, vocal del INE en Coahuila, ofreció revisar el tema y aclaró que ya analizaron los cambios de domicilio, lo que hacen lo pidan o no los partidos o la ciudadanía, una vez que terminan los programas de actualización, en este caso el 7 de febrero.