Arranca en Piedras Negras la Jornada Nacional de la Salud Pública

Con la presencia de autoridades de salud y del municipio, arrancó este miércoles la Jornada Nacional de Salud Pública 2021, que consiste en la aplicación de vacunas contra influenza y neumococo, a todos los sectores de la población más vulnerables.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Iván Alejandro Moscoso González, expresó que el tener acceso a las vacunas “es un gran avance de la ciencia; generaciones anteriores no podrían creer que ahora tenemos una manera de prevenir todas estas enfermedades, pero el día de hoy es una realidad”.

Agregó que, fue alrededor del año 1790 cuando el científico inglés Edward Jenner hizo el descubrimiento de las vacunas, iniciando así con la era de vacunación. La invención de éstas es catalogada como la segunda intervención en salud pública más importante, después de la potabilización del agua.

“El día de hoy, se hace más importante en este tiempo de pandemia, se hace importante porque es de suma necesidad estar vacunados contra la influenza. El que nosotros estemos vacunados va a disminuir la cantidad de solicitudes en los servicios hospitalarios, va a disminuir la gravedad de las enfermedades respiratorias y esto a su vez va a permitir que los servicios de salud puedan seguir atendiendo la emergencia epidemiológica”, enfatizó Moscoso González.

Asimismo, destacó el apoyo del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde, Claudio Bres, ya que, en su persona o a través de los distintos funcionarios, siempre asisten a las reuniones relacionadas con el tema de salud y han donado importantes insumos hospitalarios y médicos.

Por su parte, el alcalde, Claudio Bres Garza, mencionó que, si el vacunarse contra la influenza era algo bueno, ahora con COVID es mucho más importante, esto lo enfatizó como padre de familia.

“Creo que las vacunas son importantes, pero este año son aún más importantes. Es una protección y mal no nos hace. Yo ya me puse la de la influenza, no me falta ninguna”, expresó el alcalde.

En este sentido, el alcalde dijo que espera que Piedras Negras sea de los municipios que necesiten más dosis porque su población se protege contra esta enfermedad.