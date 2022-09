El sub secretario destacó que Baja California lleva 130 mil vehículos regularizados, Chihuahua 110 mil y Coahuila no llega ni a los 10 mil

Con el objetivo de regularizar la mayor cantidad de automóviles de procedencia extranjera que hay en la Región Centro de Coahuila, se inauguró la segunda etapa del módulo del Registro Público Vehicular, instalado en el Cefare en el municipio de Frontera, que operará de lunes a sábado hasta el último día de diciembre del año en curso.

El evento de inauguración contó con la presencia del sub secretario de Seguridad Pública en el Gobierno Federal, Ricardo Mejía Berdeja, y el alcalde Roberto Piña Amaya.

El representante de la federación destacó que el alcalde de Frontera insistió mucho para que el municipio pudiera incorporarse al Sistema de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, debido a que a nivel estatal no se le había dado el impulso al programa como en otras entidades, con la idea de que esto afectaba directamente a la industria automotriz y al sector privado.

“La gente que tiene vehículos de procedencia extranjera no va a las agencias a comprar vehículos de último modelo, entonces no sabemos de donde sacaron esa idea, pero desafortunadamente eso implicó que no hubiera un esfuerzo como en otras entidades federativas de parte del gobierno del estado”, explicó Bermeja.

El sub secretario destacó que Baja California lleva 130 mil vehículos regularizados, Chihuahua 110 mil y Coahuila no llega ni a los 10 mil.

Gracias a que se han sumado municipios de Castaños, Múzquiz, Frontera, Francisco I. Madero e Hidalgo, se ha ayudado a repuntar la cifra de beneficios de tal manera que se tienen alrededor de 30 mil regularizaciones.

“Coahuila era uno de los estados más rezagados. Ya estamos a media tabla, dirían en términos futboleros, pero estamos pujando porque esto finalmente es un beneficio para la gente que tiene un vehículo de estas características y al mismo tiempo ayuda a la seguridad”, expresó.

El alcalde Roberto Piña informó que al momento se han regularizado dos mil unidades en la primera etapa del módulo del REPUVE, que inició a operaciones desde el 1 de junio con un solo carril y brindando atención a 24 unidades diarias. Posterior a ello, se autorizó un carril exprés -exclusivamente para ciudadanos fronterenses- donde la cifra de autos regularizados diarios incrementó a 80 diarios. Se espera que con este plazo (que perdura hasta el 31 de diciembre) la cifra incremente considerablemente.

Carlos Salinas Pérez, beneficiario del programa, agradeció a las autoridades por brindar esta oportunidad que dan a los ciudadanos para regularizar sus unidades, porque así “pueden circular sin problema y con confianza por las carreteras del estado y de la república mexicana”.

Por otra parte, Eugenio Williamson Yribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, además de dar un libre acceso a los ciudadanos por las carreteras del país, da un valor real y justo a sus unidades.

“Por ser americano le estaban perdiendo el valor simplemente por no tener placas, porque no podía transitar como debería de ser legalmente. Le están dando con estas acciones certeza a toda la ciudadanía para que formen un patrimonio y pueda haber menos delincuencia”, expresó Williamson.

Para finalizar el evento, Mejía Berdeja colocó un engomado en un vehículo favorecido con la regularización.