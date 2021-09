Artista monclovense con COVID-19: ‘creí que no aguantaría’

MONCLOVA, COAH.- Conmovido hasta las lágrimas por ver su salud recuperada luego de contagiarse de coronavirus, Honer Josué Delgado Rodríguez, muralista monclovense, dio a conocer que la falta de oxigenación le llevó a perder la conciencia e incluso le ocasionó convulsiones.

A través de una publicación de Facebook, el artista informó de su contagio el pasado 7 de septiembre. “Lo que tanto miedo me daba... soy positivo a COVID-19. No sé hasta cuando volveré a trabajar, pero espero que sea pronto. Mientras tanto vayan pensando qué quieren que les pinte”, plasmó en una publicación en su biografía.

Ayer realizó una transmisión en vivo donde anunció que afortunadamente ha logrado mejorar su salud, misma que se vio colapsada por la presencia del virus.

Declaró que su capacidad pulmonar fue colapsada totalmente; aunque estuvo en resguardo domiciliario sintió que en momentos no sobreviviría a la enfermedad.

“Espero pronto recuperar mi capacidad pulmonar que sí la siento distinto, dicen que quedas un poco dañado de tu capacidad de respirar, lo siento; no le deseo a nadie esto. En ratos mi capacidad pulmonar era tan deficiente que me desconectaba de mí mismo; me desmayaba, me daban convulsiones. Se siente bien feo, sí hubo momentos que pensé que no iba aguantar”, apuntó.

Explicó en medio del llanto que la necesidad de reencontrarse con sus hijos fue lo que le ayudó a sacar fuerzas para superar el contagio del virus.

“Sentía la necesidad de darle amor a mi familia porque te das cuenta que esta enfermedad se ha llevado a muchas personas, tienes la necesidad de querer a los que te rodean de valorar lo que tienes, gracias a Dios ya pasó esto”.

Expuso que por ahora sólo resta hacer ejercicios de respiración “salir a caminar para oxigenar mi cuerpo, sigo aquí espero ya pronto comenzar a trabajar”, dijo.

Todavía con un alto nivel de agitación, agradeció el cariño de todas las personas que estuvieron al pendiente de su evolución.

Reiteró que no desea la enfermedad a nadie, e hizo un llamado a la población a hacer uso del cubrebocas, toda vez que hay muchos lugares donde la población no lo porta y este es una de las principales estrategias para combatir el esparcimiento del virus.

“Sigamos cuidándonos y esperemos que esta enfermedad ya se retire del mundo, gracias a todos por sus palabras”, finalizó.