Aumentan un 10 por ciento ramos de rosas en Saltillo para el 14 de Febrero

Este año el alza de precios también alcanzó a las rosas y flores que tradicionalmente se compran el Día del Amor y la Amistad.

Aunque encargados de florerías señalaron que el incremento no ha sido significativo, sí osciló entre 3 y 10 por ciento en comparación con el año pasado.

“Está al mismo nivel de hace un año, no aumentó mucho, yo creo que sería un 3 por ciento más, no considero más de 5 ni 10 por ciento, no aumentó más, fue lo normal”, comentó Christian Rogel, encargado de Bodega de Flores Santa Ana.

“En cuanto a la variación del año pasado a ahora, aumentaría un 10 por ciento más o menos el costo”, estimó Ana María Ramírez, gerente de florerías de Remsah, flores, follajes y plantas del norte.

Asimismo, encargados de florerías ubicadas en la avenida Presidente Cárdenas, en la zona centro de Saltillo, consideraron que el precio de los ramos de rosas y otros arreglos florales no subió considerablemente, por lo que los enamorados no gastarían mayores cantidades que el año pasado.

Las rosas rojas son el producto más solicitado para el 14 de febrero, principalmente ramos o bouquets de una docena, cuyos precio oscila entre los 120 pesos y 300 pesos dependiendo de la calidad de la flor, pues hay estándar o económica y premium, explicó.

Sin embargo, las florerías manejan promociones de 2 docenas de rosas desde 170 y 180 pesos en calidad estándar, lo cual convierte al ramo de 24 en el más vendido de la temporada.

Estas dos docenas de rosas pueden ser de diversos colores, dependiendo del gusto del cliente y la promoción y disponibilidad de la florería.

Por ejemplo, otros establecimientos venden el 24 de rosa premium de 230 a 280 pesos, de la flor más pequeña (40 centímetros) a la más alta.

Asimismo la calidad estándar o económica llega a costar 180 pesos las 2 docenas de 40 centímetros y hasta 200 pesos las más altas.

Aunque los ramos son los más vendidos y tradicionales, las florerías manejan otro tipo de arreglos en forma de corazón u otros tipos de floreros que pueden contener chocolates.

Para el próximo 14 de febrero, los encargados señalaron que ya están recibiendo pedidos por parte de personas y empresas, tanto de ramos como de arreglos, a través de llamadas telefónicas y las redes sociales.

Explicaron que esperan un repunte de ventas a partir del jueves 10 de febrero, con una afluencia considerable que alcanzará su pico el sábado 12 y domingo 13 de febrero.