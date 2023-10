Automovilista se salva de milagro tras impactarse contra transporte de personal, en Ramos Arizpe

El imprudente conductor de un Mazda no respetó su distancia de seguridad y chocó contra la parte trasera de una unidad de DM Control

Desafortunadamente, el joven no mantenía la distancia adecuada antes del accidente, por lo que, aunque intentó frenar, no pudo detenerse a tiempo y chocó contra el transporte. Afortunadamente, los pasajeros del vehículo de transporte público no sufrieron lesiones.

Después de atender al herido, el personal de la Policía Municipal de Tránsito solicitó grúas para llevar los vehículos a un depósito de la ciudad, mientras se determinan las responsabilidades entre los ajustadores, quienes fueron llamados por los involucrados para resolver la situación.