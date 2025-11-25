Bloquean diputados federales del PRI y PAN presupuesto ‘histórico’ para Coahuila: Antonio Castro

Coahuila
/ 25 noviembre 2025
    Bloquean diputados federales del PRI y PAN presupuesto ‘histórico’ para Coahuila: Antonio Castro
    El diputado morenista reiteró que su partido mantendrá la exigencia de austeridad y justicia social. FOTO: CORTESÍA

El morenista cuestionó que legisladores votaran contra el Presupuesto de Egresos 2026, decisión que —afirmó— limita la llegada de recursos federales destinados a obras y programas para Coahuila

Antonio Lorenzo Castro, diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recriminó que los legisladores del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión se opongan a que lleguen a Coahuila recursos federales.

Al votar en contra del presupuesto del Gobierno Federal para el siguiente año, que incluye “recursos históricos para obras claves”, ambas bancadas ponen su lealtad partidista por encima de los intereses de la población, afirmó a través de un comunicado.

“Prefieren obedecer —precisó— a su dirigencia nacional que asegurar el bienestar de los coahuilenses”.

El parlamentario saltillense aludió al hecho de que el PRI y el PAN votaron en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, recientemente discutido y aprobado, arguyendo que es centralista, abandona a los estados y municipios, y no etiqueta recursos suficientes para Coahuila.

Castro Villarreal expresó que, “mientras ellos mantienen gastos excesivos en imagen y burocracia, nosotros seguimos exigiendo austeridad y justicia social”.

Dejó claro que, “aunque la verdad incomode al régimen local, en Morena se seguirá luchando para que la verdadera democracia y el cambio lleguen por fin a Coahuila”.

Indicó que en la entidad “se sigue lucrando con la necesidad de la gente, condicionando despensas y apoyos a estructuras partidistas, mientras se rechaza la universalidad de los programas sociales que impulsa la Federación”.

Consideró incongruente hablar de coordinación entre Federación y Estado cuando, por ejemplo, “el Gobierno Estatal se niega a firmar el convenio IMSS-Bienestar”, a pesar de que con ello “se garantizaría en Coahuila la salud gratuita”.

Refirió lo anterior luego de dar a conocer su decisión de no asistir al segundo informe anual del gobernador Manolo Jiménez Salinas, desarrollado en el Palacio del Congreso, sin aclarar si fue invitado a acudir.

Argumentó no haber querido validar con su asistencia “un acto propagandístico más, que ignora la realidad de un gobierno de pobres resultados... y para unos cuantos”.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

