Busca Antonio Castro combatir la corrupción y promover igualdad en Coahuila

Durante la contienda electoral, el distrito 16 ha sido uno de los que han tenido más guerra por la preferencia electoral de Coahuila. Sus cinco candidatos son de los personajes de la política local que en este proceso han tenido mayor posicionamiento en las redes sociales.

El distrito 16 abarca gran parte del sur de Saltillo, y este es uno de los puntos que representan la mayor cantidad de crecimiento para la mancha urbana de la ciudad.

El candidato de Morena, por este distrito, Antonio Castro, es una de las cinco opciones que aparecerán en la boleta del 4 de junio y dijo en entrevista con VANGUARDIA que uno de los principales ejes de su proyecto va a ser derribar los gastos superfluos y excesivos que tiene el poder actual para invertirlo en cambios evidentes para la ciudad y la zona rural de esta parte de Coahuila.

Mejor conocido como “Tony”, es egresado de la Licenciatura de Economía en la Universidad Autónoma de Coahuila, y esta es la primera vez que contiende por un puesto de elección popular a sus 27 años.

¿Cuáles son los principales ejes de su proyecto?

Es exhibir a los corruptos que le han hecho daño a Coahuila y que han olvidado al sur de Saltillo. Nosotros lo nombramos “el cártel de los Moreira”. Ahora otro hermano quiere ser diputado. Nosotros le decimos a la gente que ellos no deberían estar pidiendo el voto, sino que deberían estar pidiendo perdón. Por otro lado, no es denunciar por denunciar, sino buscar cómo solucionar las cosas, el abandono y el olvido que ha generado un gran grado de desigualdad. Hay dos Saltillos diferentes.

¿Qué opina del problema de narcomenudeo y la seguridad en su distrito?

Coahuila es el tercer lugar con consumo de cristal en jóvenes y eso que no hay cárteles activos. Por eso nosotros preguntamos quién está distribuyendo esa droga. Hay un disfraz en el tema del narcomenudeo que lo maneja la policía del Estado. Por eso nada más a los que tienen poder adquisitivo les dan seguridad, mientras que los otros jóvenes están destinados a la desigualdad y a vender droga “porque Dios así lo quiso”. Eso lo vamos a cambiar.

En muchas ocasiones han venido diputados a decir que se va a trabajar, que habrá obras, pero cuando llegan al poder dicen: “no hay dinero”. ¿Cómo harán ustedes para lograr los cambios que mencionan?

Tenemos que aclarar primero que no es como dice Álvaro Moreira que es un hipócrita. Dijo que iba a resolver todas las problemáticas del sur de saltillo y un diputado no hace obras públicas. Tuvo tres años para gestionar todo eso y no lo hizo porque sus partidos llevan décadas prometiendo. No hay que mentirle al pueblo: lo que hace un diputado es legislar, proponer, cambiar normas.

¿Entonces?, ¿cómo sería el plan?

Primero que nada es combatir la corrupción, y eliminar los gastos superfluos y excéntricos, excesivos y privilegiados. Hay pago para transporte, para vestimenta, para comunicación, telefonía. En su declaración Álvaro pone que gana 200 mil pesos al mes; es decir, más que el Presidente. Imagínense el grado de vulgaridad que existe. No puede haber diputado rico con pueblo pobre. Nosotros seguiremos yendo al tianguis a comprar tacos de tripa.

Mencione tres demandas que haya escuchado en el “toca toca” que sean prioridad.

Cambiar la estrategia de seguridad, la gente no se siente en paz cuando ve una patrulla. El transporte público; no conozco ninguna ciudad ni país donde no haya; aquí lo ven como un tema de rentabilidad y no es así, es un tema de movilidad de la ciudadanía. Otro tema es la falta de agua y drenaje; hay gente que dura días con su casa inundada. Además está el tema de las plazas públicas; queremos que los jóvenes hagan arte urbano y no las vandalicen, que mejor las enchulen. También el tema de la apropiación de los terrenos.

Se está enfrentando a un contrincante que tiene años en esto, ¿cómo ha sido la experiencia?

Hemos tenido tres casos de violencia; una al candidato en la colonia Juárez, otra a compañeras brigadistas en Nogales II y en la Herradura. Pero ya nos quitaron todo, que nos quitaron hasta el miedo. Hacen eso porque ya sienten pasos en la azotea. Hemos tenido una campaña frontal, pero el pueblo ya se propuso a cambiar su realidad. Ya ni dando chivas, patos, marranos, puercos, huevo, despensas, van a detener la fuerza de un pueblo organizado.

Hemos visto este tipo de discursos muchas veces, cada tres años hay señalamientos que hasta parece que están aprendidos. Después esas figuras desaparecen. ¿Qué va a pasar si no gana?

Nosotros estamos en un proyecto y en un movimiento. No estamos luchando por puestos ni por cargos, sino por encargos como transformar nuestra región, nuestro Estado. Si mañana gana Guadiana y no gana un servidor, me voy a ir contento de que contribuí, o si es al revés, vamos a seguir luchando. Estamos en una lucha política por acabar con un régimen.

Ha sido objeto de discriminación por parte de otros de los contrincantes como el del Partido Verde, Limbar Valdez.

Hasta ahora me entero que era candidato, apenas ahora que me dijiste. Quiere victimizarse, que le diga algo. Ni lo topo. Yo creo que lo mandó el profe Álvaro Moreira. A mí toda la vida me dijeron “gordo” y ahora es un halago en lugar de una ofensa. Que se siga desgastando, yo voy a construir.

¿Y por qué debería ser usted y no otro?

Desde los 11 años he acompañado a López Obrador. No tenía toda la claridad pero ahí estuve concientizándome. Mis padres me ayudaron. ¿Por qué votar por mí? Porque nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos. No podemos repetir esas mismas prácticas porque somos víctimas de esas consecuencias. Nosotros no venimos a servirnos, venimos a servir y que a quien le guste el dinero que se vaya de empresario.