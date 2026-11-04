Canaco proyecta ventas por 2 mil 760 millones de pesos durante el Buen Fin en Torreón

TORREÓN, COAH.- Los comercios de Torreón podrían registrar ventas por 360 millones de pesos más que el año pasado durante el Buen Fin 2026. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local estima que la derrama comercial alcanzará los 2 mil 760 millones de pesos durante los cinco días de promociones, del viernes 13 al martes 17 de noviembre. Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Canaco Torreón, recordó que en 2025 las ventas ascendieron a 2 mil 400 millones de pesos. Con esa cifra como referencia, el organismo prevé un crecimiento del 15 por ciento, el doble de la proyección nacional, que es del 7.5 por ciento, con ventas estimadas en 235 mil millones de pesos.

Para esta edición, la cámara busca que se inscriban entre el 75 y el 80 por ciento de sus afiliados, luego de que el año pasado participara cerca de la mitad. Villanueva Tarín explicó que la incorporación de cadenas comerciales permitiría extender las promociones a más puntos de venta, debido a que algunas empresas cuentan con varias sucursales en la ciudad. Durante los cinco días de la campaña, establecimientos de distintos giros ofrecerán descuentos y promociones a los consumidores.

El dirigente empresarial atribuyó las expectativas de crecimiento a las condiciones de seguridad y estabilidad que prevalecen en Torreón, las cuales, aseguró, permiten a los negocios concentrarse en preparar sus ofertas y atender a los clientes. Villanueva Tarín agregó que los organismos empresariales mantienen coordinación con los distintos órdenes de gobierno para preservar las condiciones de seguridad durante la jornada comercial.