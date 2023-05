$!Candidatos Coahuila: ¿Qué han quedado a deber las administraciones anteriores?

“Desde hace 18 años los gobiernos estatales se han dedicado a robar. O sea, la deuda pública no es producto de infraestructura, de obras, sino del saqueo y el robo a los coahuilenses. Esto ha inhibido que haya grandes proyectos de infraestructura y de desarrollo. No hay desarrollo. Yo empezaría por lo básico, pavimentación en las colonias populares”.

LA CANDIATA

“Si las administraciones anteriores hubieran hecho todo lo que prometieron, ¡Coahuila sería la octava maravilla del mundo! Aquí mis consideraciones sobre lo que quedó a deber: 1. Infraestructura vial de primer nivel en todo el estado, para que no tengamos que esquivar baches y topes como si estuviéramos jugando Mario Kart. 2. Sistema de transporte público moderno y eficiente que diga a qué hora pasan las unidades y que estas sean dignas para las personas. 3. Educación de calidad en todos los niveles, para que nuestros niños y jóvenes tengan las herramientas necesarias para enfrentar el mundo. 4. Un plan integral para el desarrollo económico del estado, que no dependa de la extracción de recursos naturales. 5. Una política clara de protección al medio ambiente y de desarrollo sostenible, para que no terminemos como el planeta de Wall-E. 6. Una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad, para que seamos un ejemplo a seguir en el país. 7. Un manejo responsable y transparente de los recursos públicos, para que no nos dejen con otra mega deuda y un futuro incierto”.