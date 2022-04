Casos de tortura en Coahuila no llegan a juez y no se judicializan

Datos de la Fiscalía General del Estado dieron a conocer que las indagatorias por delitos de tortura en el Estado, no solo no tienen sentencia como se ha reportado en VANGUARDIA, sino que además no existen judicializaciones logradas por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Agentes del Estado.

De acuerdo con los datos reportados por la Fiscalía, desde el 2015, la unidad especializada del órgano procurador de justicia en la entidad sobre este delito, ha concentrado un total de mil 265 carpetas de investigación a raíz de denuncias por actos de tortura desde agentes del Estado.

En la información, se detalla que hasta la semana 12 de este 2022, la misma Fiscalía no ha logrado presentar el caso ante un juez para llevar a cabo la judicialización del caso con vías a que se obtenga un castigo contra los culpables, o una reparación hacia las víctimas.

En ese sentido, la Fiscalía admite que es por ello que hasta el día de hoy no existe ninguna sentencia por estas causas.

Según la información de la Fiscalía, estas indagatorias son respectivas de todo el Estado, e involucran a todas las corporaciones policiacas como son policías municipales, policías estatales, así como agentes del propio órgano procurador de justicia como son policías investigadores.

A la par que estas corporaciones son señaladas formalmente para su investigación de delito penal, también tienen un alto índice de quejas con un promedio de 50 casos mensuales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, donde también se han expuesto actos de tortura.

Organizaciones como el Centro ProDH en Ciudad de México y la Organización Mundial Contra la Tortura, han reiterado que la importancia de que la tortura se erradique, yace en que las autoridades deben tener las herramientas para llegar a la verdad sin tener que torturar a las personas, pues los mecanismos de tortura, hacen que las personas se flagelen y puedan admitir situaciones o delitos que no cometieron.

Aunque los datos revelan que en los últimos dos años las denuncias por tortura han disminuido, en otros documentos obtenidos por VANGUARDIA, se observa como las denuncias clasificadas como tortura –que constituye a una falta grave a los derechos humanos- han disminuido, otras denuncias clasificadas por la misma Fiscalía Especializada como “abuso violento de autoridad” han ido en aumento en los mismos años.

En contraparte y tomando en cuenta los registros de cuando la tortura empezó a disminuir sus cifras, los datos que concentran las indagatorias por delito de “abuso violento de autoridad” -que puede constituir actos de tortura-, fueron 284 casos en 2019 cuando la tortura disminuyó, en 2020 fueron 308, y en 2021 fueron 139. De estos últimos casos, tampoco hay sentencias ni judicializaciones.