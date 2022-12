CDHEC ‘regaña’ a policías por ‘levantón’ a joven en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, emitió una nueva recomendación contra elementos de Policía Municipal de Piedras Negras y de Nava, luego de que fueron señalados por una detención arbitraria contra un joven a quien torturaron y quien hasta hoy permanece en el Cereso de Saltillo.

El caso se registró en julio del 2020, cuando el joven fue extraído de su domicilio, en el que se encontraba con su madre, su pareja, su hermana y su hijo conviviendo.

De acuerdo con la queja que inicialmente fue interpuesta por la madre del joven, los policías nunca le mencionaron el delito por el cual fue detenido su hijo, además de que fue ocultado y torturado durante varias horas después de que fue extraído del domicilio.

El joven, fue detenido en Piedras Negras por un delito de amenazas y robo que posteriormente le fue informado y por el cual su procedimiento inició con un traslado al Cereso de Saltillo.

“Agredieron físicamente a mi esposa y a mí me tenían agachado en la unidad golpeándome y me colocaron una bolsa en la cabeza, después nos llevan en la unidad a mi mamá y a mí porque a mi esposa no la subieron, en camino a la preventiva casi llegando bajan a mi mamá y a mí me comenzaron a golpear afuera de la preventiva, después de cinco horas me trasladaron al palacio de justicia”, narró el joven a la CDHEC un año después.

En la entrevista que le hizo la CDHEC previo a acreditar que la queja tenía todos los elementos para comprobar que el joven había sido violentado en sus derechos humanos, dio a conocer que después de un año, sus abogados le informaron que sin pruebas, la Fiscalía quería solicitar a la autoridad judicial seis años de prisión en su contra.