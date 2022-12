CFE culpable de abandonar obra en Pasta de Conchos

Viudas de los trabajadores fallecidos hace 16 años en el accidente minero de Pasta de Conchos, denunciaron el freno a los trabajos en la obra de rescate de sus carboneros. Falta de liquidez de la Comisión Federal de Electricidad para con PROACOM, la empresa contratista, sería la causa.

“Al señor (Manuel) Bartlett le faltó más estar al pendiente de las obras. Hacemos un llamado para tener de nuevo una entrevista con él, y que le quedó muy grande el trabajo, porque no lo han podido hacer”, dijo Claudia Escobar Pacheco.

La mujer dijo que las familias de los 65 carboneros muertos están defraudadas.

La madrugada del 19 de febrero del 2006, la acumulación de gas grisú en la mina 8 Pasta de Conchos, propiedad de Minera México, ocasionó una explosión que dejó a 63 trabajadores bajo tierra. Los cuerpos de dos más fueron rescatados sin vida. La mina se ubica en el municipio de San Juan de Sabinas, en la región Carbonífera del estado.

“Muy defraudadas, imagínate que es el único presidente que nos voltea a ver y nosotras confiadas en que las cosas se iba a hacer bien”. La viuda hizo un llamado a Andrés Manuel López Obrador a cumplir su compromiso de estar cada seis meses al pendiente de ellas.

TEME SE VAYAN SIN PAGAR

De acuerdo a la quejosa, la empresa contratista PROACOM, encargada de los trabajos de rescate, tiene adeudos en hoteles, ferreteras y otros negocios, lo cual ya genera temor entre los acreedores, de que se vaya a ir sin liquidarlos.

Aseguró que actualmente solo hay 20 personas trabajando en la obra y que fueron despedidas 75. Cifra que se incrementará a partir de este sábado, pues se espera un recorte de 150 rabajadores más.

“Desgraciadamente aún hay gente debajo del presidente López Obrador que no están haciendo las cosas bien.

LA CULPA ES DE LA CFE

“En este caso yo adjudico todo a Comisión (Federal de Electricidad), porque ellos están viendo el escenario desde hace mucho y no hacen caso, nosotros les decimos que las cosas están mal y paran a cada rato.

No hay diesel, no hay grúas, por esos motivos es porque se ha estado parando, por cuestiones económicas. Le dije a CFE, ¿por qué dejaron que llegara a este momento?”, señaló Claudia Escobr.

La viuda estimó que el avance de obras se quedó en un 20 por ciento, y auguró que viene otro retraso hasta que se concrete la nueva adjudicación.

Llamó al Gobierno Federal y al Presidente de México para que no se abandone la obra y espera que las retomen en breve.