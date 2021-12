Circulan video de fallecimiento de un joven en Los Chorros; sucedió el pasado 5 de noviembre

La tarde de ayer, 5 de diciembre, cinco personas perdieron la vida en un trágico accidente sobre la carretera 57, en la salida del túnel ubicado en el tramo conocido como Los Chorros, luego de que un tráiler se quedó sin frenos e impactó a 17 vehículos.

Leer más: Así fue el carreterazo que dejó cinco muertos en Los Chorros, carretera 57 de Coahuila

Ante esta noticia, en redes circularon videos de un desesperado padre de familia que intentaba rescatar a su hijo de 23 años de edad, conocido como Abraham Jesús, sin embargo, a pesar de ser señalado como una de los fallecimientos del día de ayer, en Los Chorros, se trata de un accidente del mes pasado, justamente el 5 de noviembre.

En el video, se observa al padre del joven gritando su nombre y preguntándole dónde estaba, enseguida, se escucha una explosión ligera. “Me dijeron que se había salido, pero no... Está prendido, no me puedo meter”, decía el padre entre lamentos.