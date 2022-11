Coahuila: consumo de vino tinto aumenta 100%

Durante los últimos 5 años, los coahuilenses aumentaron el consumo de vino tinto, blanco y rosado en un 100 por ciento, con la novedad de que cada vez más jóvenes disfrutan de este tipo de bebidas y de que se pierde el concepto de que solo pueden gozarlos en determinado sector socioeconómico.

Julián Dávila López, presidente del Comité Vitivinícola de Coahuila, destacó que hay un cambio de cultura y más gente tiene el interés de probar los vinos y le han ido tomando el gusto.

“Ahora hay más gente que come cualquier día de la semana con una copita de vino, no lleva un riesgo mayor en la salud, es bueno en muchos casos, ya hay vino del precio que quieras realmente, caro o barato, para consumo diario y para ocasiones especiales. Hay que perderle el miedo al vino, está al alcance de todo el mundo”, aconsejó.

Por otro lado, cada vez hay más viñedos a nivel estatal y nacional, eso lleva a que haya a nivel comercial mayor exposición de etiquetas, y los productos mexicanos están ganando terreno en el mercado nacional, cuando en años pasados dominaban los extranjeros, principalmente españoles, chilenos e italianos.

“En México estamos en 1.25 litros de consumo pér cápita; para dar una idea de hacia dónde queremos ir, y va a llevar tiempo, los países con mayor consumo a nivel mundial andan arriba de 20, 21 litros, sin embargo, nosotros hemos crecido a nivel nacional 100 por ciento en 5 años”, explicó.

“Antes había mucho el tema de que los vinos eran de élite, solo para ocasiones muy especiales, y ahora se vive diferente. Hay jóvenes que en el antro piden una botella de vino tinto o muchachas que consideran una botella de vino rosado o blanco”.

Otro factor, es que en los restaurantes se ofrece la variedad de vinos que hay en el mercado para degustarlo con la comida y la cena. También influye el hecho de que Coahuila se consolida a nivel nacional e internacional en la producción de vinos de calidad.

Coahuila produce 6 millones de botellas, aproximadamente, con casi mil hectáreas de producción de uva para vino. En total tenemos contabilizadas 40 casas productoras, algunas son parte de una misma bodega.

“Hace casi 10 años en el Comité Vitivinícola de Coahuila arrancamos con 11 bodegas, ahorita somos 26 bodegas agrupadas y las que no, son bodegas que van con viñedos muy jovencitos que no están en producción y han decidido no unirse hasta más delante, en que estén a nivel comercial”, expresó.