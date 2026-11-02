Coahuila, cuarto estado con más denuncias por discriminación

De acuerdo con los datos actualizados en el informe de incidencia delictiva del SESNSP, entre enero y septiembre de este año, Coahuila registró un total de 138 incidencias por delitos de discriminación.

Datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron a conocer que, durante el primer año en que se hace pública la incidencia de los delitos de discriminación, Coahuila se configuró como una de las entidades de México donde más se denuncia.

Esta información se registra en el informe mensual de incidencia delictiva, a partir de los reportes de las carpetas de investigación que inicia la Fiscalía General del Estado en sus diferentes unidades regionales, concentrando las denuncias que realiza la población.

Este es el primer año en que el SESNSP expone de forma pública la incidencia de este tipo de delitos, por lo que no existe una comparación inmediata con los registros totales del año pasado.

Sin embargo, los datos reportados durante este año en las 32 entidades de México colocaron a Coahuila como la cuarta entidad donde más se investigaron casos de discriminación.

El informe indica que el primer lugar lo ocupó el Estado de México, con 328 incidencias; el segundo, Veracruz, con 147, y el tercer lugar, Hidalgo, con 140 incidencias.

De acuerdo con informes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la discriminación en Coahuila, a lo largo de los últimos años, se ha registrado tanto en instituciones públicas como en empresas particulares, así como por parte de individuos.

Este delito se tipifica en el artículo 239 del Código Penal de Coahuila, que establece que “los actos de discriminación por motivos de odio, exclusión, vejación, origen étnico, género, preferencia sexual, discapacidad, apariencia física o condición social (incluyendo negar la entrada a establecimientos abiertos al público por derecho de admisión) se castigan con 3 meses a 1 año de prisión, trabajos en favor de la comunidad o multas”.